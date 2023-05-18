Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' chính thức lên xe hoa vào tháng 11 sau nhiều năm gắn bó cùng bạn trai kém tuổi

Sao Việt 18/05/2023 10:15

Phương Lan chia sẻ cô sẽ cùng Phan Đạt kết hôn vào tháng 11 tới sau 5 năm bên nhau.

Diễn viên Phương Lan cho biết cả hai dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2020 nhưng phải hoãn lại vì dịch bệnh. Mới đây nhất, nữ diễn viên chia sẻ cô và bạn trai Phan Đạt sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 11. Hiện tại, cả hai sắp xếp lịch trình công việc để chụp ảnh cưới, chuẩn bị những khâu tiếp theo cho ngày quan trọng.

Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' chính thức lên xe hoa vào tháng 11 sau nhiều năm gắn bó cùng bạn trai kém tuổi - Ảnh 1
Nữ diễn viên và bạn trai sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tới 

Chồng sắp cưới của Phương Lan là Phan Đạt, kém cô một tuổi. Cả hai gắn bó từ năm 2018. Từ khi yêu nhau, nữ diễn viên cho biết cô được bạn trai hỗ trợ, sắp xếp mọi việc để bản thân tập trung làm nghệ thuật.

Trong mắt Phương Lan, bạn trai kém tuổi nhưng suy nghĩ chững chạc. Cô cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc cho mình nhờ sự chắc chắn, chỉn chu. Nữ diễn viên sinh năm 1994 nói bạn trai mình là người kỹ tính, luôn giúp cô tốt hơn. Anh chàng là người có nhiều tài lẻ, lại khéo léo giao tiếp nên lo lắng mọi việc cho cô. Đến phim trường, cô chỉ tập trung làm việc. Người ta có người yêu không dám mặc hở hoặc sẽ bị bạn trai phản đối, nhưng Phan Đạt không cấm cản cô làm điều gì. Nam quản lý cũng phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời thường.

Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' chính thức lên xe hoa vào tháng 11 sau nhiều năm gắn bó cùng bạn trai kém tuổi - Ảnh 2
Phan Đạt là một người chững chạc và trưởng thành 

Phương Lan tên đầy đủ là Huỳnh Thị Phương Lan, là một diễn viên được nhiều người yêu mến qua những vai diễn hài hước và dí dỏm. Cô và bạn trai Phan Đạt cùng xuất hiện tình tứ trong chương trình 'Giải mã tri kỷ' và chia sẻ về những thăng trầm của cặp đôi khi quen nhau.

Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' chính thức lên xe hoa vào tháng 11 sau nhiều năm gắn bó cùng bạn trai kém tuổi - Ảnh 3
Cặp đôi từng xuất hiện trong chương trình Giải mã tri kỷ 

Khi được hỏi rằng cả hai bị thu hút nhau bởi điều gì thì phía Phan Đạt bộc bạch là do sự chân thành của nữ diễn viên, còn Phương Lan thổ lộ rằng sự tinh tế của Phan Đạt đã làm cô động lòng.

Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' chính thức lên xe hoa vào tháng 11 sau nhiều năm gắn bó cùng bạn trai kém tuổi - Ảnh 4
Phương Lan thổ lộ rằng sự tinh tế của Phan Đạt đã làm cô động lòng 

Trước khi làm quản lý "không lương" cho Phương Lan, Phan Đạt là một nhân viên văn phòng. Phương Lan chia sẻ đối với cô, Phan Đạt như một người bạn, người hướng dẫn cho mình trong sự nghiệp. Qua bao nhiêu năm quen nhau, anh vẫn thầm theo dõi cô sau cánh gà mỗi khi diễn, trước là để góp ý cho cô, sau cũng để có thể ngắm nhìn khoảng khắc đẹp nhất của nữ diễn viên khi cô làm nghề. Điều đó khiến nữ diễn viên vô cùng xúc động.

Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' chính thức lên xe hoa vào tháng 11 sau nhiều năm gắn bó cùng bạn trai kém tuổi - Ảnh 5
Phương Lan từng góp mặt trong phim Gái già lắm chiêu 

Phương Lan sinh năm 1994, hiện là diễn viên thuộc sân khấu Thế Giới Trẻ tại TP HCM. Cô từng góp mặt trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 2 - 3, Hạnh phúc của mẹ, sitcom Thiên ý...

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