Hậu lùm xùm chuyện 'khóc lóc', Trấn Thành cố kìm nước mắt ngay tập mở màn Người ấy là ai mùa 5

Hậu trường 18/05/2023 10:09

Khoảnh khắc này của Trấn Thành trong trailer tập 1 Người ấy là ai mùa 5 đang nhận được nhiều sự chú ý.

Sau nhiều thông tin đồn đoán, việc Trấn Thành đồng thời giữ vai trò "cầm trịch" tại hai chương trình hứa hẹn bùng nổ nhất nhì trong năm này là Rap ViệtNgười ấy là ai mùa 5 cũng được người trong cuộc xác nhận. Vốn là 1 MC đa tài nhưng việc xuất hiện "nhẵn mặt" và trở thành 1 cái tên quá quen ở các chương trình này khiến Trấn Thành nhận về không ít trái chiều.

Hậu lùm xùm chuyện 'khóc lóc', Trấn Thành cố kìm nước mắt ngay tập mở màn Người ấy là ai mùa 5 - Ảnh 1
Trấn Thành thường xuyên bị chỉ trích khi khóc trên sóng truyền hình

Đặc biệt, từ khi dẫn dắt Rap Việt và liên tục khóc, nhiều người còn đặt biệt danh cho nam MC là "Thành Cry". Không ít khán giả e ngại rằng khi trở lại với chương trình Trấn Thành sẽ lại "khóc và khóc nữa". Tuy nhiên, trong đoạn trailer mới đây của Người ấy là ai mùa 5, khán giả lại thấy nam MC cố nén nước mắt, không khóc như trước.

Được biết, ngay khi nữ chính của chương trình - Elli Gia xuất hiện và chia sẻ những gì bản thân đã trải qua. Điều này khiến dàn cố vấn và khán giả không khỏi bùi ngùi xúc động. Từ những chia sẻ câu chuyện trái ngang của Elli Gia, Châu Bùi chia sẻ: "Tình cảnh của bạn giống bạn thân nhất của Châu. Mẹ cô ấy mất, cô ấy biết yêu người đó là sai, nhưng chính vì sự cô đơn sau nỗi đau mất người thân, đối phương chỉ cần nói một câu yếu lòng và cô ấy đã chấp nhận yêu".

Hậu lùm xùm chuyện 'khóc lóc', Trấn Thành cố kìm nước mắt ngay tập mở màn Người ấy là ai mùa 5 - Ảnh 2
Trấn Thành cố nén nước mắt

Có thể thấy, dẫu nghe qua câu chuyện vô cùng xót xa những lần này Trấn Thành lại không khóc. Trấn Thành đã chỉ ra cái sai lớn nhất của Elli Gia: "Cái việc mà em làm sai nhất là em làm người thứ 3, hệ lụy cho việc em đã để mọi người thấy được đứa trẻ bên trong em, nhưng đứa trẻ đó không chịu lớn. Em phải học cách để có năng lượng độc lập, hiện nay năng lượng của em là vay mượn". Phải chăng, trong lần quay trở lại với Người ấy là ai lần này, Trấn Thành sẽ tiết chế cảm xúc, không còn "khóc lóc" như trước nữa?

Hậu lùm xùm chuyện 'khóc lóc', Trấn Thành cố kìm nước mắt ngay tập mở màn Người ấy là ai mùa 5 - Ảnh 3
Trấn Thành sẽ tiết chế cảm xúc, không còn "khóc lóc" như trước nữa tại Người ấy là ai mùa 5?

Nói thêm về câu chuyện của nữ chính, Trấn Thành nhận định anh không sợ người sai nhưng chỉ sợ người luôn đưa ra lý do bào chữa cho cái sai của mình, một khi đã nhận ra bản thân sai thì nam MC tin rằng mỗi chúng ta đều biết cách sửa lại cho đúng đắn. Có thể nói, chuyện "khóc lóc" luôn là 1 trong những lùm xùm dai dẳng nhất của Trấn Thành, vì nam MC khóc ở không ít chương trình khác nhau. Tuy nhiên, việc khóc và khó che đậy cảm xúc thật cũng là 1 phần tích cách tự nhiên của Trấn Thành, nhưng khi mọi thứ quá giới hạn sẽ gây tranh cãi. 

Nam MC từng chia sẻ về nguyên nhân dễ mau nước mắt trong chương trình Talksoul: "Đó là một thói quen, một bản năng. Tôi luôn nhìn giây phút ai đó đang trải qua và đồng cảm với họ ngay khoảnh khắc đó. Tại sao người đó khóc? Bởi sự xúc động đang choáng ngợp tâm trí khiến họ không nghĩ được gì nữa! Tại sao tôi khóc? Bởi tôi tưởng tượng cuộc đời và những thử thách mà họ đã trải qua để chạm đến khoảnh khắc này"

Cùng chờ đón xem, liệu Trấn Thành sẽ mang đến điều thú vị gì đến Người ấy là ai mùa 5 hay lại tiếp tục vướng ồn ào chuyện "khóc lóc"?

Hậu lùm xùm chuyện 'khóc lóc', Trấn Thành cố kìm nước mắt ngay tập mở màn Người ấy là ai mùa 5 - Ảnh 4

Trấn Thành cho biết bản thân là người dễ đồng cảm nên hay xúc động trước khoảnh khắc của người khác

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