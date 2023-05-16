Trấn Thành thông báo tiếp tục đồng hành với 'Người ấy là ai', phản ứng của netizen như thế nào?

Hậu trường 16/05/2023 21:33

Sau những lùm xùm vừa qua, Trấn Thành thông báo tiếp tục đồng hành với 'Người ấy là ai' mùa 5.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ thông báo anh tiếp tục dẫn chương trình Người ấy là ai. Nam MC chia sẻ: "Sắp đến Xìn có gì mới ta?". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng động mạng.

Trấn Thành thông báo tiếp tục đồng hành với 'Người ấy là ai', phản ứng của netizen như thế nào? - Ảnh 1
Trấn Thành bất ngờ thông báo anh tiếp tục dẫn chương trình "Người ấy là ai".

Có thể thấy, sau thông báo mới của Trấn Thành, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng để lại những bình luận tích cực, ủng hộ nam nghệ sĩ trở lại vai trò MC cho chương trình.

Trấn Thành thông báo tiếp tục đồng hành với 'Người ấy là ai', phản ứng của netizen như thế nào? - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng để lại những bình luận tích cực, ủng hộ Trấn Thành.

Thời gian qua, Trấn Thành vướng nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Sau vụ lùm xùm "bao rạp vì cần sự riêng tư", nam nghệ sĩ tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn về "hào quang rực rỡ" tại họp báo phim của Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng, sau tất cả, nam MC vẫn là chọn lựa của nhà sản xuất chương trình.

Trấn Thành thông báo tiếp tục đồng hành với 'Người ấy là ai', phản ứng của netizen như thế nào? - Ảnh 3
Thời gian qua, Trấn Thành vướng nhiều ồn ào trên mạng xã hội.

"Người ấy là ai" là chương trình hẹn hò nhận được sự quan tâm của khán giả sau 4 mùa phát sóng. Được biết, chương trình 'Người ấy là ai' mùa 5 có một số sự thay đổi. Fashionista Châu Bùi sẽ thay thế Hương Giang ở vị trí cố vấn xuyên suốt chương trình. Tuy nhiên, chương trình cũng vướng nhiều ồn ào, nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích.

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