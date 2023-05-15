Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt'

Hậu trường 15/05/2023 19:45

Không phải Hari Won, Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt'.

 

Mới đây, trong phần bình luận một bài viết trên trang cá nhân, Trấn Thành đã được netizen "soi" chi tiết nhờ vả một đàn em làm gỏi măng cụt.

Theo đó nữ ca sĩ Juky San đã để lại bình luận chúc mừng thành tích của Trấn Thành tại liên hoan phim mới đây: "Em chúc mừng anh ạ". Ngay sau đó, Trấn Thành liền đáp lời một cách đầy hài hước: "Làm gỏi măng cụt cho tôi ăn đi". Bình luận của Trấn Thành nhanh chóng đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều khán giả đã không nhịn được cười trước câu trả lời đầy hài hước của nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ.

Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt' - Ảnh 1
Trấn Thành nhờ Juky San làm gỏi măng cụt.

Có thể thấy dù ở ẩn một thời gian dài sau những ồn ào từ đầu năm 2023 đến nay, song Trấn Thành vẫn "bắt trend" rất nhanh, nhờ vả "đàn em" làm món ăn gỏi măng cụt đang "hot" rần rần mạng xã hội những ngày gần đây cho mình ăn.

Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt' - Ảnh 2
Trấn Thành là một trong những cái tên được dân mạng quan tâm.

Thời gian vừa qua, Trấn Thành là một trong những cái tên được dân mạng quan tâm, đặc biệt là sau những "tai bay vạ gió" từ đầu năm 2023 đến nay. Dù đã lên tiếng giải thích và phủ nhận trước các ồn ào vừa qua, song Trấn Thành vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen. Bên cạnh đó "nhất cử nhất động" của nam nghệ sĩ và bà xã Hari Won cũng được dân mạng chú ý.

Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt' - Ảnh 3
Nhất cử nhất động" của nam nghệ sĩ và bà xã Hari Won cũng được dân mạng chú ý.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trấn Thành thường xuyên gặp phải những ồn ào không đáng có. Đầu tiên là ồn ào tại rạp chiếu phim, sau đó là phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tại họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt' - Ảnh 4
Từ đầu năm 2023 đến nay, Trấn Thành thường xuyên gặp phải những ồn ào không đáng có.

Cách đây chưa lâu, Trấn Thành tiếp tục bị réo gọi vào chuyện đi bar nhưng quỵt tiền và hợp đồng hôn nhân với Hari Won. Song trước thông tin này, phía Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận. Hiện những thông tin liên quan, "nhất cử nhất động" của Trấn Thành và Hari Won vẫn đang nhận được sự quan tâm từ netizen. 

Bỏ qua những ồn ào đời tư, mới đây, tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2023, Trấn Thành và Nhà bà Nữ thắng lớn khi giành được hai giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và Phim Việt Nam hay nhất. Vì bận lịch trình riêng nên nam diễn viên vắng mặt trong khoảnh khắc được vinh danh. Hari Won thay mặt chồng đến nhận giải.

Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt' - Ảnh 5
Trấn Thành và Nhà bà Nữ thắng lớn khi giành được hai giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và Phim Việt Nam hay nhất.

'Nhà bà Nữ' là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của Trấn Thành tham gia ở vai trò đạo diễn. Dự án này đại thắng với hơn 458 tỉ đồng, là phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến hiện tại. Dù vậy, cũng có nhiều người thẳng thắn chê bai phim.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won - Trấn Thành gỏi măng cụt

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