Xuất hiện clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz giữa tin đồn rạn nứt với Trấn Thành

Hậu trường 12/05/2023 13:20

Bất ngờ xuất hiện đoạn clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz khiến dân tình 'xôn xao'.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hari Won xuất hiện đầy thân thiết cùng 2 nam ca sĩ đình đám Vpop là Sơn Tùng M-TP và Ngô Kiến Huy. Thậm chí, nữ ca sĩ còn vô tư nhảy múa tưng bừng cùng đồng nghiệp khiến dân mạng không ngừng xôn xao.

Xuất hiện clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz giữa tin đồn rạn nứt với Trấn Thành - Ảnh 1
Xuất hiện clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz giữa tin đồn rạn nứt với Trấn Thành - Ảnh 2
Cộng đồng mạng lại bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hari Won xuất hiện đầy thân thiết cùng 2 nam ca sĩ đình đám Vpop.

Trong clip, cả 3 cùng nhau xuất hiện tại một buổi tiệc với không gian ấm cúng, Hari Won đã cùng Sơn Tùng và Ngô Kiến Huy thực hiện thử thách nhảy múa trong sự reo hò của đông đảo người hâm mộ có mặt. Tưởng chừng đây chính là hình ảnh mới của Hari Won xuất hiện sau nghi vấn trục trặc hôn nhân với Trấn Thành nổ ra, tuy nhiên thực chất đây chỉ là một đoạn clip cách đây rất lâu của cả 3 được người hâm mộ chia sẻ lại mà thôi. 

Nhìn những hình ảnh này, người hâm mộ đã có thể đoán được đây chính là thời điểm cả Hari Won, Ngô Kiến Huy và Sơn Tùng tham gia dự án điện ảnh là Chàng trai năm ấy vào năm 2014. Thời điểm ấy, cả ba có mối quan hệ đầy thân thiết với nhau sau lần hợp tác chung. Nhưng cho đến hiện tại, cả ba hầu như rất ít xuất hiện cùng nhau bởi mỗi người đều có những định hướng riêng trong sự nghiệp. 

Xuất hiện clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz giữa tin đồn rạn nứt với Trấn Thành - Ảnh 3
Hari Won, Ngô Kiến Huy và Sơn Tùng tham gia dự án điện ảnh là Chàng trai năm ấy vào năm 2014.

Những ngày qua, mối quan hệ vợ chồng của Trấn Thành và Hari Won là chủ đề được bàn tán rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Những nghi vấn về việc rạn nứt hôn nhân của cả hai tưởng chừng như đã lắng xuống cho đến khi đoạn clip mới nhất của Hari Won được đăng tải, sẽ rất bình thường cho đến khi người hâm mộ phát hiện nữ ca sĩ không đeo nhẫn cưới trên ngón tay áp út. Từ đây mà chuyện "trục trặc" hôn nhân của cả hai được mang ra mổ xẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Xuất hiện clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz giữa tin đồn rạn nứt với Trấn Thành - Ảnh 4
Mối quan hệ vợ chồng của Trấn Thành và Hari Won là chủ đề được bàn tán rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Nói về Hari Won và Trấn Thành, đây không phải là lần đầu tiên cả hai vướng nghi vấn "rạn nứt" chuyện hôn nhân. Trước đó, mạng xã hội không ngừng râm ran việc Hari Won và Trấn Thành xảy ra trục trặc, thậm chí còn tính chuyện ly hôn. 

Bằng chứng là cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không đăng ảnh chung và cũng như không trò chuyện ngọt ngào trên mạng xã hội như trước kia. Tuy nhiên, ngay sau đó cả hai cũng đã có những động thái nhằm phủ nhận những tin đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội.

Xuất hiện clip Hari Won thân mật cùng 2 sao nam Vbiz giữa tin đồn rạn nứt với Trấn Thành - Ảnh 5
Đã 7 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won trải qua biết bao sóng gió.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng showbiz Việt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đều là những ngôi sao hạng A trong nghề, nhất cử nhất động của cặp đôi luôn vào tầm ngắm của cư dân mạng. Đã 7 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won trải qua biết bao sóng gió. Cả 2 cũng vướng không ít ồn ào, trong số đó phải kể đến tin đồn cặp đôi "ký kết hợp đồng hôn nhân".

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Ngoại hình gầy đi trông thấy của Hari Won khiến khán giả không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ.

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