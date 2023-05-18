Hot: Trương Mỹ Nhân chính thức được Phí Ngọc Hưng cầu hôn sau 5 năm yêu nhau

Trên trang cá nhân, tối 18/5, Trương Mỹ Nhân đã đăng tải hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương vô cùng giá trị, phía sau là bạn trai Phí Ngọc Hưng. Không chỉ vậy, người đẹp còn hí hửng cho biết Phí Ngọc Hưng khá hồi hộp trông giây phút trọng đại này. Đặc biệt, màn cầu hôn còn được diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) nhân dịp kỉ niệm 5 năm bên nhau. Nhiều người dự đoán cặp đôi đang đi du lịch nên Phí Ngọc Hưng đã đột kịch cầu hôn bất ngờ.

Phí Ngọc Hưng chính thức cầu hôn Trương Mỹ Nhân

Ngay khi dòng chia sẻ được đăng tải, rất nhiều bạn bè cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Sau thời gian dài gắn bó và trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cặp đôi mỹ nam - mỹ nữ của Vbiz đã chính thức đi đến cam kết lâu dài.