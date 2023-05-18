Hot: Trương Mỹ Nhân chính thức được Phí Ngọc Hưng cầu hôn sau 5 năm yêu nhau

Mới đây, Trương Mỹ Nhân hạnh phúc chia sẻ hình ảnh được Phí Ngọc Hưng cầu hôn trong ngày kỷ niệm 5 năm bên nhau khiến nhiều người hâm mộ vui mừng khôn xiết.
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Trên trang cá nhân, tối 18/5, Trương Mỹ Nhân đã đăng tải hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương vô cùng giá trị, phía sau là bạn trai Phí Ngọc Hưng. Không chỉ vậy, người đẹp còn hí hửng cho biết Phí Ngọc Hưng khá hồi hộp trông giây phút trọng đại này. Đặc biệt, màn cầu hôn còn được diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) nhân dịp kỉ niệm 5 năm bên nhau. Nhiều người dự đoán cặp đôi đang đi du lịch nên Phí Ngọc Hưng đã đột kịch cầu hôn bất ngờ.
Ngay khi dòng chia sẻ được đăng tải, rất nhiều bạn bè cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Sau thời gian dài gắn bó và trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cặp đôi mỹ nam - mỹ nữ của Vbiz đã chính thức đi đến cam kết lâu dài.
Trương Mỹ Nhân hẹn hò và yêu đương cùng nam diễn viên Phí Ngọc Hưng vào năm 2017, tuy nhiên lúc này cả hai không công khai. Vào tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai có con gái đã 2 tuổi tên là Bona. Sau đó, Phí Ngọc Hưng cũng thừa nhận anh chính là bố của bé Bona.
Mặc dù trước đó cả hai từng vướng tin đồn rạn nứt vì hình ảnh Phí Ngọc Hưng xuất hiện tại sự kiện cùng một cô gái lạ. Tuy nhiên, ngay sau đó Trương Mỹ Nhân đã nhanh chóng có động thái đập tan tin đồn rạn nứt. Hiện tại, cả 2 đang tận hưởng tình yêu mặn nồng cùng con gái Bona.
Người đẹp thừa nhận cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều từ khi yêu Phí Ngọc Hưng và có bé Bona. Hiện tại người hâm mộ vẫn đang chờ ngày chàng có thể rước nàng về dinh trong ngập tràn niềm hạnh phúc.