Hậu tiết lộ tin xích mích, Trương Mỹ Nhân có động thái mới cùng Phí Ngọc Hưng và con gái khiến dân tình 'lụi tim'

Thế nhưng động thái mới đây của cặp đôi lại khiến dân tình "lụi tim" vì quá dễ thương. Cụ thể, tối 11/5, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng có chia sẻ mới liên quan đến tổ ấm nhỏ. Người đẹp vui vẻ thể hiện tình cảm với Phí Ngọc Hưng. Trong bộ ảnh gia đình, bé Bona - con gái của cặp đôi chiếm trọn sự chú ý vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Không chỉ Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng cũng đăng ảnh gia đình và chia sẻ: "Đây là những khoảnh khắc tuyệt vời, anh yêu em". Động thái này của cặp đôi đã dập tan những tin đồn rạn nứt bị lan truyền trước đó.

Thời gian gần đây, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng là cặp đôi được quan tâm sau khoảnh khắc nam diễn viên bị một cô gái lạ mặt kéo áo ở sự kiện. Không chỉ vậy, sau đó nàng Á hậu còn bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai và từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung. Những thông tin mà người đẹp chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán trên mạng xã hội.

Ngay sau khi bộ ảnh gia đình được chia sẻ, cặp đôi Trương Mỹ Nhân nhận về nhiều lời khen và chúc phúc của người hâm mộ. Tuy nhiên, cả cha mẹ đều là "trai xinh gái đẹp" nhưng biểu cảm của cô con gái Bona mới thật sự chiếm hết spotlight. Đúng độ tuổi hồn nhiên, cô bé thỏa sức thể hiện những biểu cảm "cưng xĩu" nhưng cũng rất hợp tác cùng ba mẹ để tạo nên những bức ảnh tuyệt vời.

Biểu cảm đáng yêu của Bona khi chụp ảnh cùng ba mẹ

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng được yêu thích bởi cuộc sống thú vị, đầy màu sắc bên cô con gái Bona. Phí Ngọc Hưng mong muốn đám cưới vào cuối năm nhưng Trương Mỹ Nhân đã đặt thử thách cho đàng trai trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Người đẹp từng chia sẻ về việc lên xe hoa sau 3 năm yêu: "Tôi cũng không quan trọng việc tổ chức hôn lễ, quan trọng là cả hai sống với nhau như thế nào. Tất nhiên, ai cũng mong mình có một đám cưới như kỷ niệm đẹp tuyệt vời, nhưng đây là lúc chúng tôi nhìn lại, xem tình yêu có đủ lớn, có đủ hy sinh vì nhau để xây dựng một gia đình không.

Hai chúng tôi còn rất trẻ, khi xác định cưới thì phải cam kết gắn bó với nhau cả đời. Tôi rất mong một ngày cả hai sẽ gắn kết và thỏa thuận được mọi thứ để cưới nhau. Thật ra người chưa muốn tổ chức đám cưới là tôi. Tôi phải xem thái độ của Ngọc Hưng từ giờ đến cuối năm xem như thế nào, nếu được thì chúng tôi sẽ cưới".

Trương Mỹ Nhân đã đặt thử thách cho đàng trai trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân

Được biết, từ sau khi xác nhận có con chung, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng trở thành cặp đôi được công chúng yêu thích. Cả hai thoải mái công khai những khoảnh khắc đời thường bên cô con gái nhỏ. Cặp đôi còn cùng nhau tham gia chương trình thực tế dành cho gia đình. Hồi đầu năm 2023, Phí Ngọc Hưng khẳng định sẽ cố gắng để có thể "rước nàng về dinh" trong thời gian sớm nhất.