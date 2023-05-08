Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai

Hậu trường 08/05/2023 09:32

Trương Mỹ Nhân bất ngờ chia sẻ lí do chưa sinh con lần 2. Đồng thời, cô có phản ứng gây chú ý về ồn ào của bạn trai - Phí Ngọc Hưng.

Sau ồn ào bị cô gái váy đen kéo áo tại sự kiện, cuộc sống của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Mới đây nhất, trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống hôn nhân cùng bạn trai và lý do chưa sinh con thứ hai.

Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai - Ảnh 1
Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ

Theo đó, Trương Mỹ Nhân chia sẻ: "Thực ra tôi cũng nghĩ đến việc tạo ra nhiều em bé đáng yêu, tôi cũng thích và tự hào. Nhưng đẻ con thì dễ mọi người, tôi chỉ cần hi sinh bản thân để sinh thôi nhưng mà để lo cho con được thì nó là một hành trình dài, đến khi con trưởng thành luôn thì đó là vấn đề lớn luôn ấy. Nhất là khi đi học, mình phải có cho con môi trường tốt, có nền tảng và kinh tế để cho con những điều tốt nhất để đến giai đoạn trưởng thành thì con sẽ đỡ vất vả hơn. 

Nói chung tôi là một người nghĩ nhiều lắm nên tôi khá đặt nặng vấn đề tương lai, bây giờ đẻ con thì chỉ cần cho ăn cho uống thôi nhưng mà còn nhiều vấn đề phía trước nữa. Thế nên, tôi không vội có con lần hai, khi nào tôi có nhiều tiền và đủ cho con thì tôi mới sinh thêm một đứa nữa". 

Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai - Ảnh 2
Trương Mỹ Nhân đã những tiết lộ về việc sinh lần hai

Trương Mỹ Nhân cho biết muốn có kinh tế ổn định, vững chắc trước thì mới có kế hoạch sinh thêm. Chia sẻ này của nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm, bởi lẽ hơn ai hết, cha mẹ chính là những người mong muốn những điều tốt nhất dành cho các con của mình. 

Bên cạnh đó, khi được hỏi về ồn ào giữa bạn trai và cô gái váy đen, phản ứng của Trương Mỹ Nhân cũng gây bất ngờ. Theo đó, nữ diễn viên nhanh chóng lãng tránh và vội vàng tắt livestream:"Mọi người hỏi cái gì vậy, thôi tôi tắt đây, điện thoại tôi hết pin. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của tôi ngày hôm nay, tâm sự một chút xíu thôi". 

Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai - Ảnh 3
Ồn ào của Phí Ngọc Hưng cùng cô gái váy đen từng trở thành đề tài được bàn tán khắp các diễn đàn 
Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai - Ảnh 4
Tổ ấm của Trương Mỹ Nhân cùng bạn trai và con gái Bona 
Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai - Ảnh 5
Người mẫu Trương Mỹ Nhân và ca sĩ Phí Ngọc Hưng

Tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân công khai đã có con gái đầu lòng được 2 tuổi. Cô chia sẻ bé Bona là món quà của một tình yêu đẹp giữa cô và bạn trai Phí Ngọc Hưng. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ người hâm mộ. 

Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai - Ảnh 6
Tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân công khai đã có con gái đầu lòng được 2 tuổi

Vào tháng 1/2023, Phí Ngọc Hưng cũng vừa cầu hôn Trương Mỹ Nhân trong một chương trình thực tế dành cho các gia đình. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ cuộc sống bình yên, hạnh phúc và những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ.

Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai

Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai

Hành động này của Trương Mỹ Nhân dành cho Phí Ngọc Hưng vào nửa đêm đã thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng Trương Mỹ Nhân Trương Mỹ Nhân có con

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 16 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 46 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 58 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi