Hậu ồn ào của Phí Ngọc Hưng, người đẹp Trương Mỹ Nhân tiết lộ lí do chưa muốn sinh con thứ hai

Trương Mỹ Nhân bất ngờ chia sẻ lí do chưa sinh con lần 2. Đồng thời, cô có phản ứng gây chú ý về ồn ào của bạn trai - Phí Ngọc Hưng.

Sau ồn ào bị cô gái váy đen kéo áo tại sự kiện, cuộc sống của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Mới đây nhất, trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống hôn nhân cùng bạn trai và lý do chưa sinh con thứ hai. Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ Theo đó, Trương Mỹ Nhân chia sẻ: "Thực ra tôi cũng nghĩ đến việc tạo ra nhiều em bé đáng yêu, tôi cũng thích và tự hào. Nhưng đẻ con thì dễ mọi người, tôi chỉ cần hi sinh bản thân để sinh thôi nhưng mà để lo cho con được thì nó là một hành trình dài, đến khi con trưởng thành luôn thì đó là vấn đề lớn luôn ấy. Nhất là khi đi học, mình phải có cho con môi trường tốt, có nền tảng và kinh tế để cho con những điều tốt nhất để đến giai đoạn trưởng thành thì con sẽ đỡ vất vả hơn.

Nói chung tôi là một người nghĩ nhiều lắm nên tôi khá đặt nặng vấn đề tương lai, bây giờ đẻ con thì chỉ cần cho ăn cho uống thôi nhưng mà còn nhiều vấn đề phía trước nữa. Thế nên, tôi không vội có con lần hai, khi nào tôi có nhiều tiền và đủ cho con thì tôi mới sinh thêm một đứa nữa". Trương Mỹ Nhân đã những tiết lộ về việc sinh lần hai Trương Mỹ Nhân cho biết muốn có kinh tế ổn định, vững chắc trước thì mới có kế hoạch sinh thêm. Chia sẻ này của nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm, bởi lẽ hơn ai hết, cha mẹ chính là những người mong muốn những điều tốt nhất dành cho các con của mình.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về ồn ào giữa bạn trai và cô gái váy đen, phản ứng của Trương Mỹ Nhân cũng gây bất ngờ. Theo đó, nữ diễn viên nhanh chóng lãng tránh và vội vàng tắt livestream:"Mọi người hỏi cái gì vậy, thôi tôi tắt đây, điện thoại tôi hết pin. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của tôi ngày hôm nay, tâm sự một chút xíu thôi". Ồn ào của Phí Ngọc Hưng cùng cô gái váy đen từng trở thành đề tài được bàn tán khắp các diễn đàn Tổ ấm của Trương Mỹ Nhân cùng bạn trai và con gái Bona Người mẫu Trương Mỹ Nhân và ca sĩ Phí Ngọc Hưng Tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân công khai đã có con gái đầu lòng được 2 tuổi. Cô chia sẻ bé Bona là món quà của một tình yêu đẹp giữa cô và bạn trai Phí Ngọc Hưng. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ người hâm mộ. Tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân công khai đã có con gái đầu lòng được 2 tuổi Vào tháng 1/2023, Phí Ngọc Hưng cũng vừa cầu hôn Trương Mỹ Nhân trong một chương trình thực tế dành cho các gia đình. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ cuộc sống bình yên, hạnh phúc và những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ.

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