Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai

Giải trí 28/04/2023 09:13

Hành động này của Trương Mỹ Nhân dành cho Phí Ngọc Hưng vào nửa đêm đã thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Sau khi công khai chuyện tình cảm và có con chung, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh con gái Bona ở trên mạng xã hội.

Mới đây trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân đã có động thái liên quan đến Phí Ngọc Hưng. Ngay lập tức có một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên đang ngầm "dằn mặt" những người cố tình tung tin đồn thất thiệt đến cô và bạn trai trong thời gian qua.

Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai - Ảnh 1
Khán giả cho rằng nữ diễn viên đang ngầm "dằn mặt" những người cố tình tung tin đồn thất thiệt đến cô và bạn trai - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể Trương Mỹ Nhân đã đăng tải khoảnh khắc đầy tình tứ bên cạnh Phí Ngọc Hưng và vui vẻ cho biết: 'Nửa đêm được gắn thẻ video này'. Trong video, dễ dàng nhận thấy cả hai đều ăn vận "tông xuyệt tông" với màu đen. Đặc biệt hai diễn viên trẻ còn không ngần ngại trao cho "nửa kia" ánh mắt đầy nồng cháy và tình tứ.

Được biết, tại sự kiện ra mắt phim Con Nhót Mót Chồng tối 20/4 vừa qua, ngoài dàn diễn viên của phim, cư dân mạng cũng dành nhiều sự quan tâm cho các khách mời quen thuộc như Xoài Non, Phí Ngọc Hưng, Quỳnh Lương,...

Tuy nhiên trong một vài đoạn clip tại sự kiện, dân tình lại bàn tán xôn xao vì hành động cũng như biểu cảm khó hiểu của một cô gái váy đen với Phí Ngọc Hưng và Xoài Non.

Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai - Ảnh 2
Hành động gây xôn xao của cô gái - Ảnh: Cắt từ clip
Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai - Ảnh 3
Cụ thể cô gái này chủ động tương tác với chồng Trương Mỹ Nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể cô gái này chủ động tương tác với chồng Trương Mỹ Nhân như kéo áo nhưng không được phản hồi nên đã bước xuống đứng sánh đôi. Còn khi xuất hiện cùng Xoài Non, cô nàng cũng chủ động nắm tay bước vào thảm đỏ hay lúc chụp ảnh check-in lại che mất tay Xoài Non. 

Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai - Ảnh 4
Trương Mỹ Nhân hiện tại cũng được xem là “hot mom” của làng giải trí - Ảnh: Internet

Trương Mỹ Nhân hiện tại cũng được xem là “hot mom” của làng giải trí khi con gái Bona nhận về nhiều sự yêu mến của khán giả. Được biết, cô bé nay đã hơn hai tuổi và là trái ngọt giữa mối tình của nàng Huệ “Duyên Kiếp” cùng diễn viên trẻ Phí Ngọc Hưng. Mỹ nhân họ Trương hơn đàng trai 1 tuổi khi cô sinh năm 1995 còn Phí Ngọc Hưng sinh năm 1996. 

Hậu ồn ào 'lén phén' với gái lạ của Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chính thức lên tiếng 'đánh dấu chủ quyền' bạn trai - Ảnh 5
Phí Ngọc Hưng cũng công khai có con gái hồi tháng 7/2022, khi vừa rời khỏi ghế nóng của những show hẹn hò - Ảnh: FBNV

Phí Ngọc Hưng cũng công khai có con gái hồi tháng 7/2022, khi vừa rời khỏi ghế nóng của những show hẹn hò khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên. Một số ý kiến trái chiều trước sự việc vì cho rằng nam diễn viên không thành thật và làm tổn thương những cô gái đến với chương trình. Tuy nhiên giờ đây, khi chứng kiến cách anh chăm sóc cho vợ chưa cưới và con gái, khán giả dần có thiện cảm hơn về anh.

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Từ khóa:   Trương Mỹ Nhân Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng 24h sao Việt

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