Trước khi làm vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam', Xoài Non từng làm qua nhiều công việc kiếm tiền ít ỏi

Từ một hot girl ảnh mạng, mẫu ảnh, Xoài Non xuất hiện chuyên nghiệp hơn trong vai trò nữ chính một số MV, quay quảng cáo và không ngừng nỗ lực trong các dự án cá nhân của bản thân. Ngoài ra cô còn nhiều lần khiến fan khen ngợi khi sở hữu loạt quần áo, phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Đặc biêt, dù về làm dâu nhà hào môn nhưng trước đó cô đã tiết lộ vẫn đi làm, hai vợ chồng vẫn dùng tiền riêng và không can thiệp vào tài chính của nhau. Điều này càng làm dân mạng có cái nhìn khác về người đẹp 10X này.

Thời gian qua, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích bởi vẻ đẹp lai Tây ấn tượng dù mang dòng máu thuần Việt. Không chỉ vậy, Xoài Non còn được chú ý nhiều hơn khi lên xe hoa với streamer nổi tiếng- Xemesis.

Mới đây, trên story Instagram cá nhân, khi làm story trả lời các câu hỏi của fan, Xoài Non đã đăng tải câu hỏi với nội dung: "Công việc đầu tiên làm ra tiền của Xoài là gì dạ?".

Đó là công việc đầu tiên Xoài kiếm ra tiền. Còn sau này Xoài đi làm tóc nhưng cũng không được bao nhiêu tiền vì lúc đó mình đang học nghề. Sau đó nữa thì mình đi livestream, quảng cáo sản phẩm...".

Xoài Non thường xuyên trò chuyện cùng người hâm mộ, chia sẻ cuộc sống thường ngày - Ảnh: Chụp màn hình

Không theo học đại học và cũng không ngại công khai chuyện nghỉ học sớm, Xoài Non vẫn được giới trẻ dành nhiều lời khen khi luôn phấn đấu, độc lập trong cuộc sống. Đến hiện tại, khi nguồn thu nhập của Xoài Non đã gấp rất nhiều lần so với những công việc kiếm tiền ít ỏi những năm trước nhưng cô luôn tự hào khi nhắc về quá khứ và những công việc đã từng làm qua.

Xoài Non thường xuyên cập nhật hình ảnh thường ngày với ông xã - Ảnh: IGNV

Bên cạnh công việc và hình ảnh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, cuộc sống hôn nhân của Xoài Non với ông xã là streamer thuộc hội "tứ hoàng streamer Việt Nam" cũng là chủ đề chưa bao giờ hạ nhiệt.

Sau hơn 2 năm về làm dâu nhà giàu, Xoài Non đang ấp ủ dự định có con. Bên cạnh đó, các kế hoạch trong công việc của cô cũng được chồng rất ủng hộ. Đặc biệt, cuộc sống hạnh phúc viên mãn của cặp đôi chính là điều khiến người hâm mộ hào hứng nhất mỗi khi nhắc đến các đôi vợ chồng xưng đôi vừa lứa nhất trong giới streamer.