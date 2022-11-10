Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình

Nhịp sống trẻ 10/11/2022 06:15

Trong vô số bình luận ngợi khen, Xoài Non cũng nhận về nhiều nhận xét khiếm nhã.

Vốn được mệnh danh là hot girl Instagram, sở hữu cả trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thời gian qua mỗi lần đăng ảnh, Xoài Non đều gây chú ý lớn.

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 1

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 2

Mới đây, bà xã Xemesis chơi lớn khi show cận ngoại hình bỏng mắt. Khoảnh khắc ghi lại, chính chủ diện trang phục được thiết kế xẻ ngực táo bạo kết hợp chân váy ngắn.

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 3

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều cư dân mạng vào ngợi khen sắc vóc của nàng dâu hào môn.

Bên cạnh vô số chiếc "còm" bày tỏ ngưỡng mộ, cũng xuất hiện không ít ý kiến "cà khịa". Một số tài khoản mỉa mai Xoài Non "Hai lưng (ý chỉ ngực phẳng)", "Ngực lép",...

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 4

Nhận về ý kiến bình luận vô duyên, Xoài Non lập tức đáp trả: "Không lẽ bạn bị cận à, cũng có chút xíu mà", "Cảm ơn bạn, mình thấy mình lép nhưng rất sang nha, hi hi",...

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 5

Đặc biệt, nhiều cư dân mạng vào mắng những tài khoản trên vô duyên, khuyên Xoài Non bỏ ngoài tai những ý kiến không thiện chí.

Đây là một trong rất nhiều lần cô nàng phải đáp trả khi nhận bình luận kém duyên. Trước đó, khi khoe mở cửa tiệm kinh doanh về ẩm thực, một tài khoản khẳng định, Xoài Non lấy tiền của chồng để kinh doanh chứ không phải bỏ tiền túi.

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 6

Đọc những lời lẽ khó nghe, cô đáp trả: "Bạn ơi, tụi mình kinh doanh chung thì tiền ai người nấy bỏ chứ không phải chồng đầu tư cho mình nên bạn đừng bình luận như kiểu mình không bỏ đồng nào".

Hay một lần khi nhận được câu có nội dung tương tự, cô đáp sốc: "Mình không phải dạng nhà nghèo, thiếu thốn cần trai nuôi nên ai chửi mình yêu vì tiền thì mình cũng thông cảm vì bản thân họ phải thế nào thì mới nói người ta như vậy".

Hiếm hoi đăng ảnh hở bạo lại bị mỉa tả tơi ngoại hình, Xoài Non đáp trả gay gắt khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình - Ảnh 7

Vợ Xemesis khẳng định đến với chồng vì tình yêu chân chính. Cả 2 cũng độc lập về kinh tế, tiền của ai kiếm được người ấy quản.

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