Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh?

Xoài Non vốn được ngưỡng mộ nhờ vẻ ngoài lai Tây, xinh đẹp và cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là "Streamer giàu nhất Việt Nam". Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng loạt ảnh lên đồ sang chảnh, cuốn hút. Thế nhưng, mới đây trên story Facebook, Phí Ngọc Hưng đã tăng tải clip ngắn. Trong video, anh không xuất hiện mà nhân vật chính là cặp vợ chồng Xemesis và hot girl Xoài Non.

Lộ ảnh "dìm hàng" hot girl Xoài Non - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ họ đã có một buổi tụ tập rồi rủ nhau đi ăn uống. Ở lần lên sóng này, hot girl Xoài Non diện đồ giản dị. Thế nhưng nàng dâu hào môn nổi bật với mái tóc nhuộm sáng màu, đang tập trung ngồi nướng đồ. Dù không được xinh bằng những ảnh tự đăng nhưng trong ảnh "dìm hàng" Xoài Non vẫn ghi điểm nhờ làn da trắng và nụ cười tươi tắn. Dân mạng liên tục xuýt xoa, Xemesis đúng là có phúc khi lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy.