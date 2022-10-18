Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh?

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 14:29

Hình ảnh mặc đồ giản dị, đầu tóc rối bù của Xoài Non khi nướng thịt nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Xoài Non vốn được ngưỡng mộ nhờ vẻ ngoài lai Tây, xinh đẹp và cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là "Streamer giàu nhất Việt Nam". Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng loạt ảnh lên đồ sang chảnh, cuốn hút. Thế nhưng, mới đây trên story Facebook, Phí Ngọc Hưng đã tăng tải clip ngắn. Trong video, anh không xuất hiện mà nhân vật chính là cặp vợ chồng Xemesis và hot girl Xoài Non.

Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 1
Lộ ảnh "dìm hàng" hot girl Xoài Non - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ họ đã có một buổi tụ tập rồi rủ nhau đi ăn uống. Ở lần lên sóng này, hot girl Xoài Non diện đồ giản dị. Thế nhưng nàng dâu hào môn nổi bật với mái tóc nhuộm sáng màu, đang tập trung ngồi nướng đồ. Dù không được xinh bằng những ảnh tự đăng nhưng trong ảnh "dìm hàng" Xoài Non vẫn ghi điểm nhờ làn da trắng và nụ cười tươi tắn. Dân mạng liên tục xuýt xoa, Xemesis đúng là có phúc khi lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy.

Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 2
Cô nàng mặc đồ giản dị, "đầu bù tóc rối" nhưng vẫn xinh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Xoài Non nhiều lần bị chụp lén. Dù không được báo trước, nước ảnh vừa mờ vừa tối nhưng 10X làm bao người xuýt xoa từ thần thái đến sắc vóc. Dường như ngoại hình của gái xinh không bị dìm chút nào.

Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 3
Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 4
Nhan sắc Xoài Non trong những hình ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh: Internet

 

Ở tuổi 20, ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi. Hiện 10X là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn, viết bài PR sản phẩm trên trang cá nhân,... giúp cô kiếm được kha khá tiền.

Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 5
Ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi - Ảnh: Internet
Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 6
Vợ 'Streamer giàu nhất Việt Nam' - Xoài Non lộ nhan sắc thật, liệu có còn xinh? - Ảnh 7
Lấy Xemesis nhưng Xoài Non cho biết cô rất độc lập về kinh tế, dù chung nhà nhưng cả hai vẫn tiêu tiền riêng - Ảnh: Internet

Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) là một hot girl nổi tiếng, làm dâu nhà hào môn lúc chỉ 18 tuổi. Được biết, cô được gia đình chồng cưng như con gái, hứa cho quản lý gia sản khủng. Còn trẻ nên Xoài Non chưa vội sinh con mà tranh thủ học thêm và kinh doanh.

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