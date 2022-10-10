Khoảnh khắc khi chứng kiến con gái đổ hết mỹ phẩm đắt tiền của mình lên giường, người mẹ chỉ biết "khóc ròng" vì không làm được gì hơn.

Mới đây một bà mẹ đã chia sẻ lên MXH những hình ảnh thực sự 'thảm khốc' về cảnh tượng con gái lấy hết mỹ phẩm để phá phách khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Bé gái đã lấy hết những lọ mỹ phẩm đắt tiền của mẹ và đổ hết lên giường, tạo thành một bãi chiến trường kinh hoàng - Ảnh: Internet Theo hình ảnh về cảnh tượng 'đau lòng' này, bé gái đã lấy hết những lọ mỹ phẩm đắt tiền của mẹ và đổ hết lên giường, tạo thành một bãi chiến trường kinh hoàng. Thậm chí bé gái còn sử dụng cây vẽ mắt và tô nguệch ngoạc lên khuôn mặt cực hài hước.

Nhiều người xem những hình ảnh này ắt sẽ bỏ ngay suy nghĩ đẻ con gái cho nết na, thùy mị - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh này bà mẹ trẻ ắt hẳn sẽ bỏ ngay suy nghĩ đẻ con gái cho nết na, thùy mị. Nhưng ông bà ta đã có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, dù là đẻ con trai hay đẻ con gái thì sự hiếu động và nghịch ngợm là điều dễ thấy trong giai đoạn đầu của một đứa trẻ. Loạt hình ảnh này sau khi chia sẻ lên MXH đã nhận về nhiều sự chú ý, hầu hết các bà mẹ có con gái đều hiểu được tình cảnh này của chủ nhân bài đăng. Thậm chí bé gái còn sử dụng cây vẽ mắt và tô nguệch ngoạc lên khuôn mặt cực hài hước - Ảnh: Internet Dưới phần bình luận, netizen không biết nên cười hay nên khóc, nhìn cô bé đáng yêu mặt vô số tội mà không ai nhịn được cười.

Nhiều người đã bày tở sự đồng cảm với bà mẹ khi trải qua tình huống 'dở khóc, dở cười' này - Ảnh: Internet Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các bé gái với nhiều tình huống nghịch ngợm "dở khóc dở cười" tương tự. Nhiều phụ huynh đã không ngần ngại đăng tải những hình ảnh "bóc phốt" con gái lên MXH. Những hình ảnh này minh chứng rõ ràng rằng các nàng không hề thùy mị mà trái lại còn nghịch ngợm không thua kém các bé trai - Ảnh: Internet Những hình ảnh này minh chứng rõ ràng rằng các nàng không hề thùy mị mà trái lại còn nghịch ngợm không thua kém các bé trai. Dù câu chuyện đẻ con gái nghịch ngợm không còn mới trên mạng xã hội nhưng mỗi khi hình ảnh những "cô chiêu" quái đản lại khiến netizen bàn tán xôn xao. Thay vì trách mắng thì họ chọn cách cất đồ đạc lên cao, xa tầm với của trẻ và dạy con không nghịch ngợm những đồ như vậy nữa.

Diễn viên Thanh Thúy: Trầm cảm sau sinh, bị mẹ giận suốt 1 năm Sau khi sinh con, bà xã của đạo diễn Đức Thịnh từng trải qua quãng thời gian trầm cảm sau sinh. Chủ yếu là do nữ diễn viên và mẹ ruột có mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-my-pham-dat-tien-bi-pha-hoai-con-gai-khien-me-khoc-rong-de-con-gai-cho-net-na-thuy-mi-512024.html