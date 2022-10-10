Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị'

Nhịp sống trẻ 10/10/2022 17:30

Khoảnh khắc khi chứng kiến con gái đổ hết mỹ phẩm đắt tiền của mình lên giường, người mẹ chỉ biết "khóc ròng" vì không làm được gì hơn.

Mới đây một bà mẹ đã chia sẻ lên MXH những hình ảnh thực sự 'thảm khốc' về cảnh tượng con gái lấy hết mỹ phẩm để phá phách khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị' - Ảnh 1
Bé gái đã lấy hết những lọ mỹ phẩm đắt tiền của mẹ và đổ hết lên giường, tạo thành một bãi chiến trường kinh hoàng - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh về cảnh tượng 'đau lòng' này, bé gái đã lấy hết những lọ mỹ phẩm đắt tiền của mẹ và đổ hết lên giường, tạo thành một bãi chiến trường kinh hoàng. Thậm chí bé gái còn sử dụng cây vẽ mắt và tô nguệch ngoạc lên khuôn mặt cực hài hước.

Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị' - Ảnh 2
Nhiều người xem những hình ảnh này ắt sẽ bỏ ngay suy nghĩ đẻ con gái cho nết na, thùy mị - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh này bà mẹ trẻ ắt hẳn sẽ bỏ ngay suy nghĩ đẻ con gái cho nết na, thùy mị. Nhưng ông bà ta đã có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, dù là đẻ con trai hay đẻ con gái thì sự hiếu động và nghịch ngợm là điều dễ thấy trong giai đoạn đầu của một đứa trẻ. Loạt hình ảnh này sau khi chia sẻ lên MXH đã nhận về nhiều sự chú ý, hầu hết các bà mẹ có con gái đều hiểu được tình cảnh này của chủ nhân bài đăng.

Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị' - Ảnh 3
Thậm chí bé gái còn sử dụng cây vẽ mắt và tô nguệch ngoạc lên khuôn mặt cực hài hước - Ảnh: Internet
Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị' - Ảnh 4

Dưới phần bình luận, netizen không biết nên cười hay nên khóc, nhìn cô bé đáng yêu mặt vô số tội mà không ai nhịn được cười.

Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị' - Ảnh 5
Nhiều người đã bày tở sự đồng cảm với bà mẹ khi trải qua tình huống 'dở khóc, dở cười' này - Ảnh: Internet

Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các bé gái với nhiều tình huống nghịch ngợm "dở khóc dở cười" tương tự. Nhiều phụ huynh đã không ngần ngại đăng tải những hình ảnh "bóc phốt" con gái lên MXH.

Bộ mỹ phẩm đắt tiền bị phá hoại, con gái khiến mẹ 'khóc ròng': 'Đẻ con gái cho nết na, thùy mị' - Ảnh 6
Những hình ảnh này minh chứng rõ ràng rằng các nàng không hề thùy mị mà trái lại còn nghịch ngợm không thua kém các bé trai - Ảnh: Internet

Những hình ảnh này minh chứng rõ ràng rằng các nàng không hề thùy mị mà trái lại còn nghịch ngợm không thua kém các bé trai. Dù câu chuyện đẻ con gái nghịch ngợm không còn mới trên mạng xã hội nhưng mỗi khi hình ảnh những "cô chiêu" quái đản lại khiến netizen bàn tán xôn xao. Thay vì trách mắng thì họ chọn cách cất đồ đạc lên cao, xa tầm với của trẻ và dạy con không nghịch ngợm những đồ như vậy nữa.

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Từ khóa:   con gái mỹ phẩm nghịch ngợm

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