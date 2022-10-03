Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 03/10/2022 14:47

Diễn viên múa Thu Nga chính là nàng Thương trong phim "Phía trước là bầu trời" cách đây 21 năm. Đến giờ, trải qua 2 lần sinh nở nhưng Thu Nga vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, mặn mà.

20 năm lên sóng, bộ phim "Phía trước là bầu trời" vẫn được khán giả thế hệ 7X-8X nhớ nhung khi nhắc đến những bộ phim truyền hình gắn với tuổi thanh xuân của họ. Bộ phim xoay quanh cuộc sống đầy vui buồn của những cô cậu sinh viên ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Trong số các nhân vật của phim thì vai Thương do Thu Nga thể hiện gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Nữ diễn viên Thu Nga xuất phát điểm là diễn viên múa nhưng bén duyên với truyền hình và thành công ngay từ bộ phim đầu tay "Phía trước là bầu trời".

Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 1
Vai Thương do Thu Nga thể hiện trong phim 'Phía trước là bầu trời' gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả - Ảnh: Internet
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 2
Hình ảnh diễn viên Thu Nga trong phim 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh: Internet

Sau thành công của vai diễn, Thu Nga còn tham gia một số bộ phim như "Ngày ấy và bây giờ" và "Muôn nẻo đường đời" nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sau đó, nữ diễn viên dần vắng bóng màn ảnh và chuyên tâm cho công việc múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, Thu Nga tập trung vun vén hạnh phúc gia đình. Hiện tại ở ngưỡng tuổi U40, diễn viên Thu Nga hạnh phúc viên mãn bên người chồng giỏi giang, hai con ngoan là 1 bé gái và 1 bé trai.

Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 3
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 4
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 5
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 6
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 7

 

Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 8
Ở ngưỡng tuổi U40, diễn viên Thu Nga hạnh phúc viên mãn bên người chồng giỏi giang, hai con ngoan là 1 bé gái và 1 bé trai - Ảnh: Internet

"Ở nhà hát Tuổi trẻ, tôi làm đúng nghề là một diễn viên múa. Đó là công việc tôi gắn bó từ khi ra trường đến nay và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Tôi thường xuyên biểu diễn vì các vở kịch hay nhạc kịch của nhà hát đều cần có tiết mục múa", nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 chia sẻ.

Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 9
Cô chuyển hướng đầu quân hẳn cho nhà hát Tuổi trẻ với vai trò là diễn viên múa - Ảnh: Internet

Do ông xã thường xuyên bận rộn công việc nên nữ diễn viên không cho phép mình lơ là trong việc chăm sóc con cái. Thu Nga chia sẻ, "Tôi dành phần lớn thời gian để quan tâm và nuôi nấng con. Tôi tâm niệm con cái như tài sản của mình, phải tập trung nuôi dưỡng để sau này có kết quả tốt nhất".

Là người phụ nữ của gia đình nên Thu Nga thường xuyên vào bếp trổ tài nấu ăn để đảm bảo sức khoẻ cho gia đình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có sở thích cắm hoa. Trong nhà của Thu Nga lúc nào cũng có những lo hoa tươi đẹp mắt.

Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 10
Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của diễn viên Thu Nga - Ảnh: Internet
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 11
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 12
Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và hạnh phúc khi 19 năm đã trôi qua nhưng nhiều người vẫn nhớ tới vai Thương của cô trong phim 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh: Internet

Thu Nga từng tâm sự, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và hạnh phúc khi 19 năm đã trôi qua nhưng nhiều người vẫn nhớ tới vai Thương của cô trong phim "Phía trước là bầu trời".

Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 13
Cuộc sống của Thương 'Phía trước là bầu trời' - diễn viên Thu Nga giờ ra sao? - Ảnh 14

Ở tuổi 40, bên cạnh gia đình hạnh phúc, Thu Nga còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp như thuở còn đôi mươi. Gần 20 năm sau phim "Phía trước là bầu trời", Thu Nga vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp và rạng rỡ.

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