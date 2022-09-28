Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên

Ở một số trường đại học, giảng viên không chỉ nổi bật về năng lực mà còn về ngoại hình. Thậm chí nhiều người còn bị hiểu nhầm là sinh viên vì vẻ ngoài quá trẻ trung, ngọt ngào, chẳng hạn như cô gái dưới đây. Trong buổi nhập học tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm nay, có một cô gái thu hút nhiều sự chú ý của mọi người bởi ngoại hình rất dễ thương. Rất nhiều nam sinh muốn tiến tới hỏi làm quen với cô nàng hot girl nhưng thật bất ngờ, cô lại không phải sinh viên năm nhất mà là giảng viên của trường.

Trong buổi nhập học tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm nay, có một cô gái thu hút nhiều sự chú ý của mọi người bởi ngoại hình rất dễ thương - Ảnh: Internet



Nhiều người nghĩ Liao Lin là sinh viên năm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh: Internet

Được biết, nữ giảng viên này tên Liao Lin, sinh năm 1995, mới 27 tuổi đã trở thành giảng viên của trường Đại học Wuzi Bắc Kinh. Nhiều người nghĩ Liao Lin là sinh viên năm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông cô còn quá trẻ nên cư dân mạng đặt nghi vấn về trình độ giáo viên. Tuy nhiên, thành tích học tập của Liao Lin khiến nhiều người phải “câm nín”. Cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà thành tích vô cùng ấn tượng.