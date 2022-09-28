Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên

Nhịp sống trẻ 28/09/2022 15:28

Sở hữu nhan sắc như sinh viên năm nhất nhưng khi nói ra chức vụ ở trong trường đại học, cô gái có tên Liao Lin mới khiến nhiều người bất ngờ.

Ở một số trường đại học, giảng viên không chỉ nổi bật về năng lực mà còn về ngoại hình. Thậm chí nhiều người còn bị hiểu nhầm là sinh viên vì vẻ ngoài quá trẻ trung, ngọt ngào, chẳng hạn như cô gái dưới đây. Trong buổi nhập học tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm nay, có một cô gái thu hút nhiều sự chú ý của mọi người bởi ngoại hình rất dễ thương. Rất nhiều nam sinh muốn tiến tới hỏi làm quen với cô nàng hot girl nhưng thật bất ngờ, cô lại không phải sinh viên năm nhất mà là giảng viên của trường.

Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 1
Trong buổi nhập học tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm nay, có một cô gái thu hút nhiều sự chú ý của mọi người bởi ngoại hình rất dễ thương - Ảnh: Internet
Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 2
 Nhiều người nghĩ Liao Lin là sinh viên năm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh: Internet

Được biết, nữ giảng viên này tên Liao Lin, sinh năm 1995, mới 27 tuổi đã trở thành giảng viên của trường Đại học Wuzi Bắc Kinh. Nhiều người nghĩ Liao Lin là sinh viên năm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông cô còn quá trẻ nên cư dân mạng đặt nghi vấn về trình độ giáo viên. Tuy nhiên, thành tích học tập của Liao Lin khiến nhiều người phải “câm nín”. Cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà thành tích vô cùng ấn tượng.

Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 3
Liao Lin không chỉ có ngoại hình nổi bật mà thành tích vô cùng ấn tượng - Ảnh: Internet
Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 4
Liao Lin vừa mới hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Quản lý Quảng Hoa, Đại học Bắc Kinh  - Ảnh: Internet
Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 5
Trong quá trình học tập, Liao Lin đạt được không ít giải thưởng và học bổng - Ảnh: Internet

Liao Lin vừa mới hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Quản lý Quảng Hoa, Đại học Bắc Kinh trong năm nay. Trong quá trình học tập, Liao Lin đạt được không ít giải thưởng và học bổng. Sau khi có bằng tiến sĩ, cô trở thành giảng viên khoa Kinh doanh của trường Đại học Wuzi Bắc Kinh, chịu trách nhiệm giảng dạy các khóa học marketing. Những thành quả mà Liao Lin có được là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 6
Những thành quả mà Liao Lin có được là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ - Ảnh: Internet
Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 7
Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 8
Bất ngờ với lý do nữ giảng viên thường xuyên bị nhầm là sinh viên - Ảnh 9
Không thể phủ nhận một giảng viên vừa có tài vừa có sắc như Liao Lin sẽ thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên, rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò - Ảnh: Internet

Mọi người ban đầu bị thu hút bởi ngoại hình của cô nhưng sau đó càng khâm phục năng lực hơn. Không thể phủ nhận một giảng viên vừa có tài vừa có sắc như Liao Lin sẽ thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên, rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò. Một số cư dân mạng cho rằng, giáo viên trẻ tuổi tuy có tư duy đổi mới nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Mọi người hi vọng rằng, Liao Lin có thể học hỏi thêm kinh nghiệm của đồng nghiệp cũ, cố gắng trong vai trò giảng dạy hơn.

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