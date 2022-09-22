Điều đặc biệt về cựu tuyển thủ nữ có body xinh đẹp nhất Việt Nam

Nguyễn Thị Như Tuyền sinh năm 2003, năm nay tròn 19 tuổi. Cô từng thi đấu cho đội tuyển U16 và U19 nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với chiều cao 1m72, Như Tuyền là trụ cột trong đội hình U16 trước đây và được xem là trung vệ tài năng của bóng đá nước nhà.

Nguyễn Thị Như Tuyền từng thi đấu cho đội tuyển U16 và U19 nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nữ cầu thủ người Huế này đã từ giã bóng đá sau khi gặp chấn thương. Đây là quyết định gây ra nhiều sự tiếc nuối với người hâm mộ nước nhà khi mà Như Tuyền vừa có tài, vừa có sắc. Tuy nhiên, chấn thương luôn là nỗi sợ của người chơi thể thao, đặc biệt là phụ nữ. Sau đó, cô đã trở về quê hương sinh sống cùng gia đình và tìm một hướng đi mới cho tương lai. Cô khá kín tiếng trên mạng xã hội và ít đăng ảnh lên Facebook cá nhân.