Điều đặc biệt về cựu tuyển thủ nữ có body xinh đẹp nhất Việt Nam

Nguyễn Thị Như Tuyền – cựu tuyển thủ U19 Việt Nam được mệnh danh là có body đẹp nhất Việt Nam bởi số đo 3 vòng hoàn hảo.
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Nguyễn Thị Như Tuyền sinh năm 2003, năm nay tròn 19 tuổi. Cô từng thi đấu cho đội tuyển U16 và U19 nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với chiều cao 1m72, Như Tuyền là trụ cột trong đội hình U16 trước đây và được xem là trung vệ tài năng của bóng đá nước nhà.
Tuy nhiên, nữ cầu thủ người Huế này đã từ giã bóng đá sau khi gặp chấn thương. Đây là quyết định gây ra nhiều sự tiếc nuối với người hâm mộ nước nhà khi mà Như Tuyền vừa có tài, vừa có sắc. Tuy nhiên, chấn thương luôn là nỗi sợ của người chơi thể thao, đặc biệt là phụ nữ. Sau đó, cô đã trở về quê hương sinh sống cùng gia đình và tìm một hướng đi mới cho tương lai. Cô khá kín tiếng trên mạng xã hội và ít đăng ảnh lên Facebook cá nhân.
Trong những bức ảnh hiếm hoi được Tuyền chia sẻ trên Instagram, người đẹp thể hiện đúng chất dịu dàng của con gái Huế. Cô nàng thường chọn những mẫu váy có phần mềm mại, nữ tính nhưng vẫn khoe được đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Đôi khi, người đẹp xứ Huế cũng theo đuổi phong cách trẻ trung với áo phông thoải mái, năng động. Tủ đồ của Tuyền cũng không thiếu những mẫu áo croptop khỏe khoắn khoe trọn vòng eo con kiến.
Tuy nhiên mới đây, cô bất ngờ chia sẻ hình ảnh cực sexy, nóng bỏng với bikini “siêu nhỏ”. Trong những hình ảnh mới nhất, có thể thấy Như Tuyền không còn mảnh mai như trước thay vào đó là thân hình nóng bỏng, quyến rũ hơn xưa.
Nhiều người còn cho rằng, dù đã giải nghệ nhưng Nguyễn Thị Như Tuyền vẫn được coi là tuyển thủ có body đẹp nhất Việt Nam.