Em trai Sơn Tùng xuất hiện trên trên 'app' LGBT, cộng đồng mạng đồng loạt giơ bảng màu 'tím'

Cặp anh em Sơn Tùng M-TP và MONO đang là bộ đôi đình đám của showbiz Việt. Nếu như anh trai đã có sự nghiệp vững vàng cùng loạt hit ấn tượng thì MONO cũng không kém cạnh với Album debut được đánh giá cao.

Bên cạnh vấn đề giọng hát, mới đây, Netizen lại được phen dậy sóng khi hình ảnh của MONO xuất hiện trên một diễn đàn hẹn hò dành cho người đồng tính. Tại đây, các thông tin cá nhân của ca sĩ gốc Thái Bình như họ và tên, năm sinh, lớp – trường học được nêu một cách cụ thể. Sau khi chia sẻ lên MXH, thông tin này khiến netizen xôn xao bàn tán, không ít người cảm thấy ngỡ ngàng.

Được biết đây là fanpage của ứng dụng mạng LGBT lớn nhất trên thế giới với khoảng 27 triệu người sử dụng. Hiện tại những hình ảnh được cho là của em trai Sơn Tùng M-TP từng xuất hiện trên page LBGT đang nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng mặc dù chưa biết thực hư ra sao?

Bài viết đang nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Không để cư dân mạng đoán già, đoán non, ngay khi tin đồn đang lan truyền, MONO chính thức lên tiếng thông qua fanpage cá nhân. Qua đó, Nguyễn Việt Hoàng phủ nhận việc sử dụng hay đăng tải thông tin lên bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào. Nam ca sĩ khẳng định không có chuyện anh hợp tác quảng cáo cho ứng dụng được đề cập trong tin đồn. Đặc biệt, anh tuyên bố anh là người tôn trọng tự do giới tính, vì thế anh hy vọng mọi người ngừng sử dụng những từ ngữ phân biệt giới tính khi chưa có được sự đồng ý.

Ngay khi tin đồn đang lan truyền, MONO chính thức lên tiếng thông qua fanpage cá nhân - Ảnh: Internet

MONO Nguyễn Việt Hoàng được nhiều người biết đến làm em trai ruột của Sơn Tùng M-TP. Việt Hoàng sinh năm 2000 từ nhỏ đã được bố mẹ tự hào vì khả năng học giỏi. Cũng giống như anh trai, Việt Hoàng còn đam mê ca hát và biết chơi guitar. Vào đầu tháng 8, thông tin Việt Hoàng sắp bước chân vào showbiz với vai trò là ca sĩ khiến nhiều người quan tâm.

Sinh ra trong gia đình sở hữu truyền thống nghệ thuật nên Hoàng sớm tiếp xúc và phát triển tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 7/8, Việt Hoàng ra mắt MV đầu tay và đặt nghệ danh là MONO. Sau khi ra mắt MV mới, Việt Hoàng nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Sinh ra trong gia đình sở hữu truyền thống nghệ thuật nên Hoàng sớm tiếp xúc và phát triển tài năng. Tuy nhiên, với cái bóng quá to của anh trai, MONO đang chật vật phát triển.