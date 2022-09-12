Cuộc sống gia đình Lôi Con đã thay đổi như nào sau khi gặp Quang Linh

Bên trong căn nhà của gia đình Lôi Con nhỏ và hầu như không có bất cứ tiện ích gì. Ngoài trời mưa lâm râm, người bố đi lại mà không có vật dụng che chắn.

Thường xuyên xuất hiện trong các video Youtube cũng như livestream cùng Quang Linh Vlogs, có vẻ như cậu bé Lôi Con nhận được sự ủng hộ không kém gì “ông chú trầm tính” của mình. Kể từ lần đầu gặp Lôi Con, Quang Linh Vlogs đã tâm sự “cậu bé này sợ mình lắm, vì lần trước lên đây mình đã trêu rất nhiều”. Trước khi gặp Quang Linh, gia đình Lôi Con sống trên bản với điều kiện khốn khó. Nổi tiếng thời gian qua phải kể đến gia đình Lôi Con khi được Quang Linh Vlogs giúp đỡ - Ảnh: Internet Ngoài trời mưa lâm râm, người bố đi lại mà không có vật dụng che chắn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, video ghi lại gia đình Lôi Con thời điểm còn ở trên bản được khán giả “đào” lại và chia sẻ. Đây cũng là khoảnh khắc lần đầu tiên Quang Linh gặp bé cũng như các thành viên trong gia đình. Bố mẹ và Lôi Con sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp xây lên từ đất. Căn nhà nhỏ và hầu như không có bất cứ tiện ích gì. Ngoài trời mưa lâm râm, người bố đi lại mà không có vật dụng che chắn. Video ghi lại gia đình Lôi Con thời điểm còn ở trên bản được khán giả “đào” lại và chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet Đây cũng là khoảnh khắc lần đầu tiên Quang Linh gặp bé cũng như các thành viên trong gia đình - Ảnh: Internet Lúc Quang Linh đi vào, không khí có phần ảm đạm. Trong khi mẹ bế em thì Lôi Con ngồi một bên bếp lửa để sưởi ấm. Đến chiếc bếp tự làm để nấu ăn cũng sơ sài và khá hoang tàn. Khi nhìn thấy Quang Linh, Lôi Con lúc đầu có phần ngạc nhiên. Dù là người lạ nhưng khi nam YouTuber gọi, cậu bé vẫn mỉm cười thật tươi và trả lời lễ phép.

Thời điểm này, Lôi Con còn bé và khá gầy. Vì không được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh nên cậu bé tỏ ra nhát gan, lạ lẫm với mọi người. Kể từ khi có Quang Linh, cuộc sống của Lôi Con thay đổi rất nhiều. Tuổi thơ của cậu trở nên ý nghĩa hơn nhờ team Quang Linh Vlogs. Dù là người lạ nhưng khi nam YouTuber gọi, cậu bé vẫn mỉm cười thật tươi và trả lời lễ phép - Ảnh: Internet Vì không được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh nên cậu bé tỏ ra nhát gan, lạ lẫm với mọi người - Ảnh: Internet Không chỉ dạy dỗ, Quang Linh còn mua sắm cho Lôi Con nhiều vật dụng quan trọng như quần áo, giày dép hay sách vở… Các thành viên trong nhóm còn thường xuyên để Lôi Con thưởng thức những món ăn ngon chưa bao giờ được thấy như gà rán… Kể từ khi có Quang Linh, cuộc sống của Lôi Con thay đổi rất nhiều - Ảnh: Internet Trong các video đăng tải, Lôi Con thường xuyên được Quang Linh đưa đi chơi hay tham gia các hoạt động thể thao như đá bóng hay thả diều… Hình ảnh cậu bé chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn, trên tay là chiếc diều lớn khiến nhiều người ấn tượng. Cũng vì được chú Linh cưng chiều như vậy nên Lôi Con lúc nào cũng bám lấy nam YouTuber. Hình ảnh cậu bé chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn, trên tay là chiếc diều lớn khiến nhiều người ấn tượng - Ảnh: Internet Ở mảnh đất xa xôi này, Quang Linh không chỉ dạy mọi người trồng trọt, chăn nuôi mà còn mở trang trại để tạo công ăn việc làm cho bà con. Hiện tại anh đang ấp ủ nhiều dự án với mong muốn để cuộc sống của bà con phát triển, ấm no hơn nữa.

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