Hot girl Linh Rin được bạn trai tỷ phú tổ chức sinh nhật ngọt ngào

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi dù bận rộn công việc nhưng chàng thiếu gia Phillip Nguyễn tổ chức sinh nhật chu đáo cho bạn gái Linh Rin.

Linh Rin và Phillip Nguyễn là một trong những cặp đôi nhận về nhiều quan tâm thời gian qua. Bởi chàng là con tỷ phú, giỏi giang trong việc kinh doanh còn nàng là mẫu nữ nổi tiếng của mảnh đất Hà thành. Ảnh: Internet Bận rộn và yêu nhau đã lâu nhưng thiếu gia Phillip Nguyễn vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của Linh Rin. Thậm chí, trước đó hai ngày, nam doanh nhân còn "đếm ngược" đến ngày vợ sắp cưới thêm tuổi mới.

Mới đây, trên trang cá nhân em chồng Tăng Thanh Hà đăng tải background chụp hình mừng sinh nhật Linh Rin. Động thái cực ngọt ngào này của cặp đôi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của dân mạng. Nhất là khi hôn lễ của cả hai được dự báo là sẽ sớm diễn ra. Phillip Nguyễn hé lộ không gian bữa tiệc sinh nhật dành cho bạn gái Linh Rin - Ảnh: Internet Chàng thiếu gia công khai làm điều ngọt ngào bên hôn thê - Ảnh: Internet Theo dõi Phillip Nguyễn thường xuyên, mọi người hẳn cũng biết, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không những đẹp trai, tài giỏi mà còn là người cực lãng mạn trong tình yêu.

Hơn 3 năm yêu Linh Rin, chàng thiếu gia không ít lần khiến dân tình "gato" với những lời yêu thương "ngọt đến sâu răng" dành cho đối phương - Ảnh: Internet Hơn 3 năm yêu Linh Rin, chàng thiếu gia không ít lần khiến dân tình "gato" với những lời yêu thương "ngọt đến sâu răng" dành cho đối phương. Ngoài ra, chàng doanh nhân còn rất chăm chỉ like, thả tim, comment dưới mỗi bài viết của người đẹp họ Ngô. Phillip Nguyễn được ví như nam chính trong truyện ngôn tình, tổng tài trong truyền thuyết. Trước đó, Phillip Nguyễn công khai xác nhận sắp cưới Linh Rin làm vợ. Chàng thiếu gia khẳng định bạn gái là "đối tượng kết hôn" mà anh tìm kiếm suốt 10 năm. Anh trai rich kid Tiên Nguyễn viết: "Gửi đến người vợ sắp cưới của anh - Ngô Phương Linh, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể nghĩ. Anh xin hứa sẽ làm cho em luôn cảm thấy được yêu thương, nuông chiều và được trân trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng mình. Hơn 10 năm rồi, anh luôn được mọi người hỏi bao giờ mới kết hôn. Hôm nay, có lẽ anh sẽ nói: ''Cuối cùng tôi đã tìm thấy người ấy'', chia sẻ ngọt lịm của Phillip Nguyễn.

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