Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng

Nhịp sống trẻ 26/09/2022 15:12

Sở thích vẽ bậy lên đồ vật, thậm chí là lên những xế hộp đắt tiền là điều đã quá quen thuộc với các bố mẹ, nhưng có lẽ vẫn luôn là nỗi sợ hãi không thể gọi tên của biết bao người.

Tính hiếu động và sở thích vẽ nguệch ngoạc lên khắp mọi nơi trong nhà, lên mặt, lên người, nói chung là vẽ lên bất cứ nơi nào mà chúng cảm thấy thích đã khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi đau đầu. Đặc biệt, các netizen từng chứng kiến không ít lần các bố mẹ phải kêu trời khi chứng kiến những đứa con vẽ bậy lên ô tô.

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Không biết nên vui vì con có tài hội họa hay nên khóc cho chiếc xe yêu quý bị vẽ bậyẢnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 2
Chứng kiến những màn vẽ bậy lên xế hộp của những đứa con, hội bố mẹ chỉ biết chết lặng và nghĩ cách phục hồi nguyên trạng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, gia đình "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhìn thấy cảnh các cô con gái ra sức tô vẽ bậy lên con xe tiền tỷ chỉ để...giải trí. Đoàn Di Băng viết trên Facebook: “Bing ơi, ba con đi cà phê giờ này chưa về. Bing nói, để con”.

Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 3
Mẹ con Đoàn Di Băng ra sức tô vẽ siêu xe để giải trí - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 4
Các bé dùng bút lông vẽ và dán cả sticker yêu thích khắp mặt xe - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 5
Nhân vật năng nổ nhất là con gái út tên Bing Bing của Đoàn Di Băng và doanh nhân Quốc Vũ - Ảnh: Internet

Sau khi biết chuyện cô vợ cùng 3 người con gái ở nhà phác họa lên chiếc siêu xe thể thao để giải trí, đại gia Nguyễn Quốc Vũ chỉ biết “dở khóc dở cười”. Chồng Đoàn Di Băng than thở: “Tôi dặn vệ sĩ bảo vệ bọn trẻ mà quên dặn vệ sĩ bảo vệ chiếc xe khỏi bọn trẻ. Ôi, tim tôi đau quá…” Kèm theo status trên, đại gia Nguyễn Quốc Vũ đăng kèm hình ảnh tố giác “thủ phạm” không ai khác chính là những người phụ nữ thân yêu trong gia đình mình.

Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 6
"Thủ phạm" vẽ bậy rồi còn ký cả tên - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 7
Gương mặt đầy "thách thức" của con gái Đoàn Di Băng khi bị bố phát hiện vẽ bậy - Ảnh: Internet

Thậm chí, nữ đại gia Quận 7 còn viết lời nhắn nhủ gửi đến chồng: "Yêu tao hông Vũ?" khiến anh cạn lời.

Dưới đây là một số 'tác phẩm' bạc tỷ của các bé.

Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 8
Vẽ bậy bằng bút mực thì còn có cơ hội sửa chữa... chứ vẽ bằng gạch như cậu bé này thì ông bố chỉ có cách đổi xe mới - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 9
Vẽ chán trên tương thì nhóc tỳ chuyển sang vẽ vào chiếc xe máy của mẹ - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 10
Tấm hộ chiếu thể hiện sự bất lực "tràn màn hình" - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 11
Nhà vệ sinh, nơi nảy sinh ra những ý tưởng tuyệt vời - Ảnh: Internet
Vẽ bậy lên xế hộp bạc tỷ, con cái khiến bố mẹ chết lặng - Ảnh 12
Hậu quả của một phút lơ là luôn phải trả giá và hậu quả là chiếc laptop được "họa sĩ nhí" trong nhà trang trí tấm áo mới - Ảnh: Internet
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Khi chiếc xế hộp trở thành nơi để thể hiện những tác phẩm xuất hiện trong truyện tranh - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   cạn lời chứng kiến hội họa vẽ dở khóc dở cười

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