Tính hiếu động và sở thích vẽ nguệch ngoạc lên khắp mọi nơi trong nhà, lên mặt, lên người, nói chung là vẽ lên bất cứ nơi nào mà chúng cảm thấy thích đã khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi đau đầu. Đặc biệt, các netizen từng chứng kiến không ít lần các bố mẹ phải kêu trời khi chứng kiến những đứa con vẽ bậy lên ô tô.

Không biết nên vui vì con có tài hội họa hay nên khóc cho chiếc xe yêu quý bị vẽ bậy - Ảnh: Internet

Chứng kiến những màn vẽ bậy lên xế hộp của những đứa con, hội bố mẹ chỉ biết chết lặng và nghĩ cách phục hồi nguyên trạng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, gia đình "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhìn thấy cảnh các cô con gái ra sức tô vẽ bậy lên con xe tiền tỷ chỉ để...giải trí. Đoàn Di Băng viết trên Facebook: “Bing ơi, ba con đi cà phê giờ này chưa về. Bing nói, để con”.