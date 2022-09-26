Sở thích vẽ bậy lên đồ vật, thậm chí là lên những xế hộp đắt tiền là điều đã quá quen thuộc với các bố mẹ, nhưng có lẽ vẫn luôn là nỗi sợ hãi không thể gọi tên của biết bao người.
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Tính hiếu động và sở thích vẽ nguệch ngoạc lên khắp mọi nơi trong nhà, lên mặt, lên người, nói chung là vẽ lên bất cứ nơi nào mà chúng cảm thấy thích đã khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi đau đầu. Đặc biệt, các netizen từng chứng kiến không ít lần các bố mẹ phải kêu trời khi chứng kiến những đứa con vẽ bậy lên ô tô.
Mới đây nhất, gia đình "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhìn thấy cảnh các cô con gái ra sức tô vẽ bậy lên con xe tiền tỷ chỉ để...giải trí. Đoàn Di Băng viết trên Facebook: “Bing ơi, ba con đi cà phê giờ này chưa về. Bing nói, để con”.
Sau khi biết chuyện cô vợ cùng 3 người con gái ở nhà phác họa lên chiếc siêu xe thể thao để giải trí, đại gia Nguyễn Quốc Vũ chỉ biết “dở khóc dở cười”. Chồng Đoàn Di Băng than thở: “Tôi dặn vệ sĩ bảo vệ bọn trẻ mà quên dặn vệ sĩ bảo vệ chiếc xe khỏi bọn trẻ. Ôi, tim tôi đau quá…” Kèm theo status trên, đại gia Nguyễn Quốc Vũ đăng kèm hình ảnh tố giác “thủ phạm” không ai khác chính là những người phụ nữ thân yêu trong gia đình mình.
Thậm chí, nữ đại gia Quận 7 còn viết lời nhắn nhủ gửi đến chồng: "Yêu tao hông Vũ?" khiến anh cạn lời.
Dưới đây là một số 'tác phẩm' bạc tỷ của các bé.