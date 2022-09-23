Nhan sắc thăng hạng của MC Thu Hoài khi mang thai với anh xã đại gia

Ngoài vai trò diễn viên, Thu Hoài còn là MC thể thao của một đài truyền hình có tiếng. Trước đó vào tháng 12/2018, bức ảnh cô chụp với HLV Park Hang Seo từng thu hút sự quan tâm đặc biệt với báo chí Hàn Quốc.

MC Thu Hoài là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim truyền hình như: Chỉ có thể là yêu, Hương ngọc lan, Chuyện chúng mình,... Năm 2019, người đẹp tái ngộ khán giả với vai phản diện Trang trong Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi... và năm 2020, cô lại nổi bật với phim "Tình yêu và tham vọng".

Sau một thời gian cống hiến cho công việc, cuối cùng MC Thu Hoài đã lên xe hoa cùng nam doanh nhân trẻ điển trai, con nhà điều kiện. Hiện tại, cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhiều người ao ước.

Cách đây không lâu cô tiết lộ đang mang thai con đầu lòng - Ảnh minh họa: Internet

Sau gần 2 năm trở thành vợ người ta, cách đây không lâu cô tiết lộ đang mang thai con đầu lòng. Ngoài việc được ông xã cưng chiều, chăm sóc từ A - Z trong suốt thai kỳ, nhan sắc thăng hạng của người đẹp họ Vũ cũng làm thiên hạ trầm trồ. Trong bức hình mới nhất do nữ MC đăng tải trên trang cá nhân, dù bụng bầu ngày một lớn nhưng cô vẫn giữ được thần thái xinh đẹp khi diện chiếc đầm suông trắng.

Người đẹp hiện đang mang bầu nhưng nhan sắc vẫn được nhiều người mê - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là một người đẹp của VTV, lại kết hôn cùng chồng trẻ điển trai có điều kiện nên MC Thu Hoài rất chịu khó làm đẹp. Người đẹp hiện đang mang bầu nhưng nhan sắc vẫn được nhiều người mê. Trước khi mang bầu, MC Thu Hoài chịu vận động để tránh tích tụ mỡ, đặc biệt là vòng eo. Việc tập luyện sẽ giúp giải phóng năng lượng và nâng cao sức khỏe rất tốt. Cô bật mí: "Nếu không cố gắng tập luyện thì chắc chắn sau khi hết dịch và soi mình trong gương, nhìn thấy thân hình khác trước, mọi người sẽ hối hận ngay lập tức".

Cô tập yoga lúc mang bầu để giữ sức khỏe cho 2 mẹ con - Ảnh: Internet Dù bụng bầu ngày một lớn nhưng cô vẫn giữ được thần thái xinh đẹp khi diện chiếc đầm suông trắng - Ảnh: Internet Về chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, mỹ nhân họ Vũ khuyên mọi người nên ăn nhiều những món rau củ thay vì ăn những món đồ nhiều dầu mỡ để hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó còn phải chú ý về chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, mỹ nhân họ Vũ khuyên mọi người nên ăn nhiều những món rau củ thay vì ăn những món đồ chiên xào và quá nhiều dầu mỡ để hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Trước lúc mang bầu, cô được nhận xét là mỹ nữ của VFC với gu thời trang đa dạng. Khi mang thai người đẹp chịu khó luyện yoga để 2 mẹ con cùng khỏe mạnh. Ngoài ra, đây cũng là cách giúp Thu Hoài không bị tích mỡ ở cánh tay và đùi.