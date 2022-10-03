“Lúc mới sinh bé Cà Phê, mẹ khiến tôi rất áp lực. Mẹ muốn nuôi bé theo kiểu ngày xưa, muốn hơ em bé, muốn tôi nằm than và không cho tôi tắm… Rất nhiều thứ và khiến tôi bị hoảng và căng thẳng.

Áp lực chăm con sau sinh từng khiến nhiều mẹ bỉm sữa bị trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến mất sữa. Diễn viên Thanh Thúy cũng từng trải qua quãng thời gian trầm cảm sau sinh. Chủ yếu là do nữ diễn viên và mẹ ruột có mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái.

Thậm chí, có lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, mẹ tôi còn la và bỏ về nhà vì tôi không nghe lời mẹ. Bản thân tôi cũng trầm cảm và cảm thấy mình bất hiếu”, nữ diễn viên kể. Kết quả, bà xã của Đức Thịnh đã bị mẹ ruột giận suốt 1 năm. Tới khi con trai của Thanh Thúy thôi nôi, mẹ cô mới đến thăm cháu.

Đến lần sinh bé Tết, hai mẹ con Thanh Thúy vẫn tiếp tục bất đồng quan điểm chăm con, chăm cháu không kém lần đầu. "Khi mình sinh cu Tết, mẹ vẫn đến chăm. Mình sinh con ở bệnh viện quốc tế. Cữ ăn mỗi ngày của mình là do bệnh viện cấp. Mẹ đến đúng lúc bệnh viện đưa đồ ăn lên, khi mở ra thấy toàn món như mỳ ý xào tôm, kem gà, súp sữa…, mẹ xỉu luôn. Mẹ tôi la lên, rồi mời bác sĩ đến. Bác sĩ phải phân tích, mẹ vẫn không chịu…" - bà xã Đức Thịnh nhớ lại.

Ảnh minh họa: FBNV

Tuy nhiên cũng chính nhờ những cẩn thận, kĩ càng trong khoản chăm con chăm cháu giữa Thanh Thúy và mẹ ruột nên đến giờ vợ chồng nam đạo diễn mới có được 2 cậu quý tử khôi ngô, điển trai giống hệt bố Đức Thịnh. Bé Tết hiện tại hơn 3 tuổi còn anh trai Cà Phê 13 tuổi. Cả hai cậu nhóc đều thuộc tuýp tình cảm, không ngại bày tỏ yêu thương với anh em và bố mẹ.

Bé Tết hiện tại hơn 3 tuổi - Ảnh: FBNV

Cậu nhóc 13 tuổi đang ở thời điểm phát triển về thể chất lẫn cả về mặt tâm sinh lý, cũng khiến bé ít cởi mở hơn, nhiều khi Thanh Thúy hỏi gì con cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Chính vì thế cô thường xuyên tâm sự với con, không quá nghiêm khắc để bé không bị áp lực.

Cà Phê 13 tuổi - Ảnh: FBNV

Cô cũng không nghiêm cấm chuyện con có bạn gái khi chưa đủ 18 tuổi nhưng luôn quan sát, làm công tác tư tưởng để giúp con hiểu ra rằng yêu nhưng phải làm sao để tình yêu được thăng hoa nhất, giúp cả hai cùng nhau tiến bộ trong học hành, chứ đừng “lao đầu” vào yêu rồi bỏ bê việc học tập là không thể được.

Cô cho biết. "Từ lúc sinh con đầu tiên tới bé thứ 2, Thúy áp lực khá nhiều, nhưng với "cậu 3" út này là giai đoạn trầm cảm nặng nhất. Thúy có hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh nguyên nhân của con mình để nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm, rồi dẫn bé đi bác sĩ khắp nơi. Từ bệnh viện Nhi đồng tới trung tâm bác sĩ tâm lý, đều khuyên cứ bình tĩnh không nóng vội, hạn chế con xem tivi, dẫn con đi dạo chơi và tương tác nhiều hơn với bé. Thúy đều làm hết nhưng rồi bé vẫn chưa khá lên nhiều, hi vọng thời gian sau, bé sẽ có những thay đổi tốt hơn, đó là điều mình mừng nhất (cười)".

Vợ chồng Thanh Thúy, Đức Thịnh cố dành thời gian để đưa các con đi chơi, đi du lịch thường xuyên gắn kết tình cảm gia đình - Ảnh: FBNV

Cũng chính vì điều đó mà dù bận rộn công việc nhưng vợ chồng Thanh Thúy, Đức Thịnh cố dành thời gian để đưa các con đi chơi, đi du lịch thường xuyên gắn kết tình cảm gia đình và cho các bé khám phá thế giới nhiều hơn.