Thiên thần nóng bỏng của làng quần vợt thế giới

Nhịp sống trẻ 17/10/2022 13:43

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Rachel Stuhlmann chính là thiên thần nóng bỏng bậc nhất của làng quần vợt thế giới. Cô cũng được blog thể thao uy tín Outkick đặt cho biệt danh đầy ưu ái “người có ảnh hưởng tới quần vợt hàng đầu trên thế giới”

Người đẹp Rachel Stuhlmann sinh ngày 22/10/1995 tại Mỹ, năm nay cô 27 tuổi. Rachel Stuhlmann đã đến với quần vợt từ khi còn khá sớm khi cô đang học trung học. Cô cũng được xếp thứ hạng quốc gia từ Hiệp hội Quần vợt Mỹ.

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Rachel Stuhlmann chính là thiên thần nóng bỏng bậc nhất của làng quần vợt thế giới - Ảnh: Internet
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Rachel Stuhlmann đã đến với quần vợt từ khi còn khá sớm khi cô đang học trung học - Ảnh: Internet

Người đẹp 9X theo học chuyên ngành thể dục và dinh dưỡng tại Đại học Missouri, Mỹ. Trong quá trình học tập, cô vẫn tham gia thi đấu quần vợt.

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Cô gái xinh đẹp và tài năng theo học chuyên ngành thể dục và dinh dưỡng tại Đại học Missouri, Mỹ - Ảnh: Internet
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Thiên thần nóng bỏng của làng quần vợt thế giới - Ảnh 6
Không chỉ chơi quần vợt, Rachel còn làm người mẫu, nhà báo... - Ảnh: Internet

Không chỉ chơi quần vợt, Rachel còn làm người mẫu, nhà báo... Mỹ nhân 26 tuổi làm việc cho Top Court, nền tảng quần vợt, nơi nàng viết các bài trên blog và đóng vai trò là người quản lý truyền thông.

Trang cá nhân của thiên thần nóng bỏng có tới 177.000 người theo dõi. Cô nàng thường đăng tải những bức ảnh sexy, nóng bỏng, khoe trọn nhan sắc quyến rũ và vẻ đẹp gợi cảm.

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Thiên thần nóng bỏng của làng quần vợt thế giới - Ảnh 8
Cô nàng thường đăng tải những bức ảnh sexy, nóng bỏng, khoe trọn nhan sắc quyến rũ và vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh: Internet
Thiên thần nóng bỏng của làng quần vợt thế giới - Ảnh 9

Sau khi nữ golf thủ Paige được mệnh danh là “người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh” của Maxim, Rachel chia sẻ cô muốn trở thành "Paige Spiranac của làng quần vợt".

Trong cuộc phỏng vấn với Maxim, Rachel cũng bày tỏ tình cảm với thần tượng Rafael Nadal: "Tôi yêu Rafael Nadal từ khi còn nhỏ. Lớn lên, tôi vẫn dán tấm áp phích của anh ấy trên tường. Anh ấy là định nghĩa cơ bản của vận động viên thể thao và nhà vô địch".

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Rachel Stuhlmann luôn muốn phát triển bản thân và bắt kịp với những ngôi sao quần vợt nổi tiếng hàng đầu trên thế giới - Ảnh: Internet
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Mỹ nhân 9x tiết lộ thần tượng của cô chính là Rafael Nadal - Ảnh: Internet

"Mục tiêu chính của tôi là làm cho quần vợt trở nên quen thuộc hơn. Vì vậy, tôi tạo ra nội dung về môn thể thao này, khiến mọi người hào hứng, cho họ thấy những câu chuyện cuộc sống khác nhau xung quanh quần vợt và theo một cách tích cực", Rachel chia sẻ về lý do chăm chỉ hoạt động mạng xã hội.

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Từ khóa:   Chân dung Rachel Stuhlmann Rachel Stuhlmann Paige Spiranac

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