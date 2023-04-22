Hot girl Xoài Non lên tiếng làm rõ 'thân phận' của cô gái váy đen bị nghi là 'tiểu tam' của Phí Ngọc Hưng

Xoài Non cho biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và mối quan hệ của Phí Ngọc Hưng và cô gái kia không hề giống như những gì mọi người suy đoán.

Mới đây tại một sự kiện ra mắt phim, khách mời là Phí Ngọc Hưng trở thành tâm điểm quan tâm. Theo đó, khi tham dự buổi công chiếu phim sớm, đứng ở sảnh chờ thảm đỏ, Phí Ngọc Hưng bất ngờ bị một cô gái váy đen kéo áo từ phía sau. Sau khi bị nam diễn viên ngó lơ, cô gái này tiếp tục bước xuống đứng gần, sánh đôi với chồng Trương Mỹ Nhân. Phí Ngọc Hưng bất ngờ bị một cô gái váy đen kéo áo từ phía sau - Ảnh: Internet Khoảnh khắc này được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người tỏ ra khó chịu và cho rằng cô nàng lạ mặt này kém duyên khi có những hành động được cho là khá thân thiết với người đã có gia đình.

Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, đến tối ngày 21/4, Phí Ngọc Hưng cũng có động thái mới. Trên trang cá nhân, anh khoe hình điển trai, hài hước nhắc lại ồn ào: "Đi xem phim về một hôm mà toát hết cả mồ hôi". Dòng trạng thái đầy ẩn ỷ của Phí Ngọc Hưng - Ảnh: Internet Được biết cô gái váy đen kia tên N.A.N, hiện đang quản lý nhiều fanpage lớn trên mạng xã hội. Cô là thành viên trong nhóm bạn thân có Xoài Non, Suna, Phí Ngọc Hưng và Trần Nhậm. Hồi đầu năm nay, nhóm bạn này vừa có chuyến du lịch cùng nhau.

Không để mọi chuyện đi quá xa, người trong cuộc đã nhanh chóng lên tiếng. Nói về hành động kéo áo, trong một bình luận, Xoài Non cho biết chỉ nhờ bạn của mình (là cô gái váy đen) gọi Phí Ngọc Hưng lại để chụp ảnh. Khoảnh khắc này vô tình bị quay lại và chia sẻ gây hiểu lầm, netizen cũng từ đó mà được đà suy diễn. Xoài Non cho biết chỉ nhờ bạn của mình (là cô gái váy đen) gọi Phí Ngọc Hưng lại để chụp ảnh - Ảnh: Internet Xoài Non lên tiếng bênh vực bạn mình: "Khúc này tôi nhờ bạn ấy kêu anh Hưng ra chụp với tôi á. Mọi người suy diễn tội người ta". Trong livestream, Xoài Non đính chính: "Mình nhờ chị Nghi kêu anh Hưng thì lúc đó bị quay lại. Hiện tại mình rất ngại và áy náy vì mình nhờ mà chị Nghi bị mắng. Chị Nghi cũng hơn anh Hưng nhiều tuổi nên cách gọi như vậy rất bình thường". Về phía cô gái này, cô nàng cho biết bản thân có đọc bình luận của khán giả và thấy nhiều tin đồn đi quá xa.

Xoài Non xinh đẹp không góc chết, bị chụp lén khi ngủ gật cũng khó dìm được nhan sắc Dẫu bị chụp lén nhưng Xoài Non vẫn khiến công chúng phải trầm trồ và ngợi khen vì nhan sắc xinh đẹp, không thể bị “dìm” của mình.

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