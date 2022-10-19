Rất nhiều hình ảnh chụp trộm của người đẹp khi ngủ được tung lên mạng, thế nhưng dù là ngủ gật sau hậu trường nhưng Xoài Non vẫn khiến người ta phải nể phục vì vô cùng xinh đẹp và thần thái. Theo đó, xuất hiện với diện mạo không mấy chỉn chu, đầu bù tóc rối, đi dép tổ ong kèm theo đó là gương mặt trông khá mệt mỏi.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp , thân hình quyến rũ, nóng bỏng và sự thông minh lanh lợi, Xoài Non đang là một trong những hot girl Gen Z được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khác hẳn với sự lộng lẫy thường thấy, mới đây nhất bà xã Xemesis - Xoài Non khiến khán giả bất ngờ khi công khai loạt ảnh về bản thân trên Facebook.

Đáng chú ý, dù ngồi co quắp, nhưng phải thừa nhận Xoài Non vẫn rất xinh đẹp, trông cô như một thiên thần. Bị chụp lén khi ngủ gật, Xoài Non đẹp không góc chết, Xoài Non tâm sự:

"Mọi người thường thấy Xoài xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, trên những shoot hình tạp chí hay check-in du lịch sang chảnh nhưng đâu ai thấy cảnh mình 'chạy xô' 2 - 3 việc một ngày. Tuy chạy nhưng mắt vẫn díu lại, ngủ gà ngủ gật trên trường quay, trên ô tô thành ra mới có những tấm hình 'để đời' này. Mệt thì mệt thật nhưng được làm việc mình thích để nỗ lực phát triển bản thân, học hỏi nhiều điều mới và được cả nhà yêu thương thì Xoài vẫn mê".

Xoài Non đẹp mọi lúc, mọi nơi, mọi tư thế, ngay cả khi tranh thủ ngủ trong cánh gà.(Ảnh: FB Xoài Non)

Ảnh trên mạng và ảnh chụp lén của Xoài Non không khác nhau là mấy. (Ảnh: FB Xoài Non)

Xoài Non gây ấn tượng người đối diện bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo được ví như con lai. Dù còn trẻ tuổi song Xoài Non đã sớm đã tự lập tài chính nhờ các công việc quảng cáo cho các nhãn hàng và làm mẫu ảnh.

Xoài Non sở hữu nhan sắc xinh đẹp không tì vết. (Ảnh: FB Xoài Non)

Xoài Non có xuất phát điểm là một hot girl mạng khá nổi tiếng tại Sài thành. (Ảnh: FB Xoài Non)

Đây không phải là lần đầu tiên, người đẹp sinh năm 2002 bị chụp trộm, nhiều lần bị bạn bè đăng ảnh "không được đẹp" song Xoài Non vẫn khiến công chúng phải trầm trồ và ngợi khen vì nhan sắc xinh đẹp, không thể bị “dìm” của mình.