Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ, nóng bỏng và sự thông minh lanh lợi, Xoài Non đang là một trong những hot girl Gen Z được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khác hẳn với sự lộng lẫy thường thấy, mới đây nhất bà xã Xemesis - Xoài Non khiến khán giả bất ngờ khi công khai loạt ảnh về bản thân trên Facebook.

Xoài Non xinh đẹp mọi khoảnh khắc, bị chụp lén khi ngủ gật cũng khó dìm được nhan sắc, đẹp không góc chết. (Ảnh: FB Xoài Non)

Đáng chú ý, dù ngồi co quắp, nhưng phải thừa nhận Xoài Non vẫn rất xinh đẹp, trông cô như một thiên thần. Bị chụp lén khi ngủ gật, Xoài Non đẹp không góc chết, Xoài Non tâm sự: