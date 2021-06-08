Xoài Non - vợ streamer giàu nhất Việt Nam 'cạn lời' khi bị ‘gạ’ làm 'Sugar baby', còn hứa ‘chu cấp đầy đủ’

Hậu trường 08/06/2021 15:43

Xoài Non - cô vợ trẻ của streamer đình đám Xemesis tiết lộ mình bị gạ gẫm làm "Sugar baby" mặc dù đã "yên bề gia thất".

Cụm từ Sugar baby không còn quá xa lạ và vẫn thường thấy nhan nhãn trên mạng xã hội hiện nay. Thậm chí, đăng công khai để tìm kiếm khắp các diễn đàn, hội nhóm. Mới đây, Xoài Non - cô vợ trẻ của streamer Xemesis cũng là một trong số các trường hợp bị gạ gẫm khiếm nhã. Trên bản tin story, cô nàng hotgirl vừa công khai hình ảnh mình nhận được lời mời làm Sugar baby và còn được hứa sẽ chu cấp đầy đủ mỗi tháng.

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Hình ảnh bị gạ làm Sugar baby được Xoài Non đăng trên story - Ảnh: Chụp màn hình 

Có thể thấy trong bức ảnh, lời mời mọc vô cùng "chất lượng" từ một lão đại gia nào đó. Vì rất thích cô nên đã ngỏ ý sẵn sàng chi khoản tiền chu cấp hàng tháng với mong muốn người đẹp sẽ trở thành "Sugar baby" của ông. Và điều kiện đơn giản chỉ cần mỗi tháng gặp nhau vài lần. 

Trước lời gạ gẫm, cô nàng chỉ chụp ảnh lại, up lên story và viết một chữ chỉ tâm trạng "cạn lời" của cô trước sự mời mọc này: "Cười". Động thái này chứng tỏ Xoài Non không mấy quan tâm đến chuyện này.

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Mặc dù Xoài Non đã theo chồng 'về dinh' nhưng người đẹp vẫn nhận nhiều lời mời mọc khiếm nhã - Ảnh: Internet 

Trước khi nên duyên với streamer giàu "nứt vách" Xemesis, Xoài Non cũng là một hot girl có tiếng tăm trong làng mẫu ảnh. Vốn xinh đẹp và quyến rũ, cô nàng lọt vào tầm ngắm của các đại gia là chuyện vô cùng bình thường. 

Hiện nay, tình trạng bị gạ gẫm làm sugar baby không phải là hiếm gặp. Trước Xoài Non, nữ streamer xinh đẹp của làng game Việt - Hường Lulii cũng từng gặp phải tình huống tương tự. Cô từng bị gạ gẫm với mức giá lên đến 10.000 USD.

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“Em nhìn vợ em kiểu trưởng thành thì cứ nghĩ cũng đủ tuổi rồi. Hôm đấy em hỏi vợ bao nhiêu tuổi thì cổ nói 16, thì em bị đơ không biết nói gì luôn phải hỏi xin được xem chứng minh nhân dân vì không thể ngờ. Em nghĩ “kèo” này nó hơi “chua” rồi” - Xemesis hài hước nhắc lại thời gian “cưa cẩm” Xoài Non.

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