Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won giữa tin đồn rạn nứt: “Vả thẳng mặt anti dám đồn tôi ly hôn”

Dạo gần đây, khá nhiều tin đồn liên quan đến cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won. Theo đó, có người đồn đoán rằng vợ chồng nam MC đã "đường ai nấy đi" sau một thời gian về chung một nhà. Trước những ồn ào đó, Trấn Thành đã đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bà xã.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, MC quốc dân cho đã đăng tải những hình ảnh lãng mạn bên bà xã. Theo đó, cả hai đang cùng nhau tận hưởng bữa ăn tối ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. Nam MC còn dí dỏm viết rằng: "Tôi đã nói tôi không ăn nữa! Cô muốn gì khi ép tui đến đây hả cô Won".