Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won giữa tin đồn rạn nứt: “Vả thẳng mặt anti dám đồn tôi ly hôn”

Hậu trường 20/08/2022 18:28

Trước những tin đồn về cuộc hôn nhân rạn nứt, Trấn Thành cho đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bà xã "dằn mặt" anti.

Dạo gần đây, khá nhiều tin đồn liên quan đến cuộc hôn nhân của Trấn ThànhHari Won. Theo đó, có người đồn đoán rằng vợ chồng nam MC đã "đường ai nấy đi" sau một thời gian về chung một nhà. Trước những ồn ào đó, Trấn Thành đã đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bà xã.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, MC quốc dân cho đã đăng tải những hình ảnh lãng mạn bên bà xã. Theo đó, cả hai đang cùng nhau tận hưởng bữa ăn tối ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. Nam MC còn dí dỏm viết rằng: "Tôi đã nói tôi không ăn nữa! Cô muốn gì khi ép tui đến đây hả cô Won".

Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won giữa tin đồn rạn nứt: “Vả thẳng mặt anti dám đồn tôi ly hôn” - Ảnh 1
 Trấn Thành đáp trả tin đồn ly hôn bằng loạt ảnh tình tứ bên bà xã (Ảnh: FB Trấn Thành)

Có thể thấy, Trấn Thành vẫn rất quan tâm và có nhiều hành động ấm áp dành cho Hari Won. Nam MC không quên nắm tay và ôm vợ vào lòng khi chụp ảnh. Anh trông cũng rất tươi tắn và nở nụ cười thật hạnh phúc.

Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won giữa tin đồn rạn nứt: “Vả thẳng mặt anti dám đồn tôi ly hôn” - Ảnh 2

Suốt 6 năm về chung một nhà, Trấn Thành và Hari Won luôn dành nhiều tình cảm cho nhau. Họ là một trong những cặp đôi ngọt ngào của làng giải trí Việt. Cả hai rất ăn ý khi đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống riêng tư.

Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won giữa tin đồn rạn nứt: “Vả thẳng mặt anti dám đồn tôi ly hôn” - Ảnh 3
Trấn Thành thuyền xuyên đăng những ảnh ngọt ngào chứng minh vẫn còn yêu Hari Won. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Lộ clip làm sáng tỏ tin đồn Trấn Thành, Hari Won

Những

Vốn là người nổi tiếng nên Trấn Thành - Hari Won không thể tránh được sự soi mói từ khán giả. Trước những ồn ào về gia đình, Trấn Thành luôn lên tiếng để bảo vệ bà xã. Tình cảm của cặp đôi vẫn đang mặn nồng, mọi người cũng nên tránh lan truyền những tin đồn sai sự thật về họ.

Trấn Thành – Hari Won diện đồ đôi, tình tứ bên nhau bác bỏ tin đồn “hết hợp đồng sắp ly hôn”

Trấn Thành – Hari Won diện đồ đôi, tình tứ bên nhau bác bỏ tin đồn “hết hợp đồng sắp ly hôn”

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Trấn Thành ký "hợp đồng hôn nhân" với Hari Won và cả hai sẽ sớm "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, động thái mới nhất đây của Trấn Thành và bà xã đã khiến người hâm thở phào giữa nghi vấn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Hari Won Trấn Thành Trấn Thành Hari Won Trấn Thành ly dị Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 9 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An