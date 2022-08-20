Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won giữa tin đồn rạn nứt: “Vả thẳng mặt anti dám đồn tôi ly hôn”

Trước những tin đồn về cuộc hôn nhân rạn nứt, Trấn Thành cho đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bà xã "dằn mặt" anti.
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Dạo gần đây, khá nhiều tin đồn liên quan đến cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won. Theo đó, có người đồn đoán rằng vợ chồng nam MC đã "đường ai nấy đi" sau một thời gian về chung một nhà. Trước những ồn ào đó, Trấn Thành đã đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bà xã.
Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, MC quốc dân cho đã đăng tải những hình ảnh lãng mạn bên bà xã. Theo đó, cả hai đang cùng nhau tận hưởng bữa ăn tối ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng. Nam MC còn dí dỏm viết rằng: "Tôi đã nói tôi không ăn nữa! Cô muốn gì khi ép tui đến đây hả cô Won".
Có thể thấy, Trấn Thành vẫn rất quan tâm và có nhiều hành động ấm áp dành cho Hari Won. Nam MC không quên nắm tay và ôm vợ vào lòng khi chụp ảnh. Anh trông cũng rất tươi tắn và nở nụ cười thật hạnh phúc.
Suốt 6 năm về chung một nhà, Trấn Thành và Hari Won luôn dành nhiều tình cảm cho nhau. Họ là một trong những cặp đôi ngọt ngào của làng giải trí Việt. Cả hai rất ăn ý khi đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống riêng tư.
Vốn là người nổi tiếng nên Trấn Thành - Hari Won không thể tránh được sự soi mói từ khán giả. Trước những ồn ào về gia đình, Trấn Thành luôn lên tiếng để bảo vệ bà xã. Tình cảm của cặp đôi vẫn đang mặn nồng, mọi người cũng nên tránh lan truyền những tin đồn sai sự thật về họ.