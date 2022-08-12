Trấn Thành – Hari Won diện đồ đôi, tình tứ bên nhau bác bỏ tin đồn “hết hợp đồng sắp ly hôn”

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Trấn Thành ký "hợp đồng hôn nhân" với Hari Won và cả hai sẽ sớm "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, động thái mới nhất đây của Trấn Thành và bà xã đã khiến người hâm thở phào giữa nghi vấn ly hôn.

Mới đây, giữa tin đồn “hết hợp đồng sắp ly hôn” Trấn Thành vừa chia sẻ hình ảnh tình tứ với bên xã, đặc biệt cả hai còn mặc đồ trắng đen “tone sur tone” đồng điệu với nhau. Hành động trên của Trấn Thành đã phần nào chứng minh hai vợ chồng vẫn đang hạnh phúc, chính thức xóa tan mọi nghi vấn. Trấn Thành - Hari Won xuất hiện cùng nhau hậu tin đồn "rạn nứt". (Ảnh minh họa: FB Trấn Thành Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Trấn Thành, Hari Won vướng phải tin đồn ly hôn. Cả 2 từng nhiều lần bị đồn “rạn nứt” nhưng chưa một lần lên tiếng. Thay vào đó, cả hai đăng tải hình ảnh thân mật bên nhau thay cho những thắc mắc của cư dân mạng.

Hari Won - Trấn Thành là một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz Việt. (Ảnh minh họa: Internet) Trước đó, nguồn cơn cho tin đồn ly hôn của Trấn Thành và bà xã xuất phát từ việc có một khoảng thời gian, hai người không đăng ảnh cùng nhau cũng như hiếm khi sánh đôi tại sự kiện hay tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Thông tin đã nhanh chóng bị lan truyền và gây hoang mang trong cộng đồng mạng. Đứng giữa mọi đồn đoán, Trấn Thành đã lên tiếng đính chính. Nam diễn viên cho rằng "ký hợp đồng hôn nhân ai mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy?" đồng thời khẳng định sẽ "gia hạn suốt đời luôn, cho ngồi đợi chơi!". "Thấy không nói là làm tới, đồn hoài! Thiệt tình!", Trấn Thành chia sẻ. Trấn Thành đăng ảnh thân mật với bà xã trước tin đồn "hết hợp đồng hôn nhân".(Ảnh minh họa: FB Trấn Thành) Có thể nói, Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp đôi được nhiều người quan tâm nhất showbiz Việt hiện nay. Vì là người nổi tiếng nên Trấn Thành - Hari Won không thể tránh được những tin đồn thất thiệt. Hành động trên của nam MC đã phần nào xoa dịu và khẳng định rằng hai vợ chồng vẫn hạnh phúc.

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