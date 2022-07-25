Thêm một tình tiết liên quan đến 'rạn nứt' hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành khiến Fan vô cùng lo lắng

Một tài khoản người dùng đã "soi" ra được việc Trấn Thành và Hari Won thời gian gần đây không thấy đeo nhẫn cưới cùng nhau.

Mới đây trên một diễn đàn chuyên bàn về showbiz Việt, một tài khoản người dùng đã đặt thắc mắc về ồn ào liên quan đến Trấn Thành và Hari Won dạo gần đây. Theo đó người này đã "soi" ra được việc Trấn Thành và Hari Won thời gian gần đây không thấy đeo nhẫn cưới cùng nhau.

Theo đó, những bức ảnh trên fanpage và Facebook cá nhân, cặp đôi này không còn đeo chiếc nhẫn cưới đã trao cho nhau hồi đám cưới năm 2016. Điều này càng khiến netizen đặc biệt chú ý hơn giữa lúc cặp đôi Trấn Thành - Hari Won vướng phải nghi vấn "hết hợp đồng, sắp ly hôn".

Trấn Thành gần đây không còn mang nhẫn cưới như những lần xuất hiện trên sóng truyền hình vào thời gian trước Ảnh: Internet

Khoảng thời gian vừa qua, tin đồn "từ trên trời" rớt xuống rằng hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won đang có trục trặc. Thế nhưng, đôi vợ chồng đình đám này không lên tiếng giải thích. Thay vào đó, Trấn Thành chỉ chia sẻ các video có sự xuất hiện cùng bà xã, như ngầm khẳng định mọi thứ chỉ là tin đồn.

Cả hai vợ chồng Trấn Thành và Hari đều không lên tiếng giải thích về tin đồn này Ảnh: Internet

Một số bình luận từ cư dân mạng liên quan đến câu chuyện này như sau:

- "Mình cũng hay soi cũng thấy ngộ ngộ, nay bạn nói mới biết".

"Có khi nào tin đồn ly hôn là thật không mọi người".

- "Sao ít thấy cả hai đeo nhẫn cưới thế nhỉ?".

- "Chuyện này chắc chỉ có người trong cuộc mới biết thôi".

Hiện không rõ thực hư câu chuyện nhẫn cưới hay tin đồn cặp đôi vướng trục trặc là như thế nào, song Trấn Thành và Hari Won vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn.

Gần đây Trấn Thành và Hari Won không còn đăng ảnh cùng nhau, không sánh đôi tại sự kiện và cũng chẳng tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Được biết, tin đồn xuất hiện là do thời gian gần đây Trấn Thành và Hari Won không còn đăng ảnh cùng nhau, không sánh đôi tại sự kiện và cũng chẳng tương tác trên mạng xã hội. Điều này hoàn toàn khác so với thời gian trước.

Hari mới đây đảm nhận vai trò 'host' của show "sống còn" đầu tiên của Việt Nam mang tên Vote for five. Đồng hành cùng Hari Won trong vai trò này chính là người bạn thân lâu năm của Trấn Thành - Trịnh Thăng Bình.

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Trấn Thành, Hari Won vướng phải tin đồn ly hôn. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị đồn ly hôn nhưng chưa một lần lên tiếng. Thay vào đó, cặp đôi đăng tải hình ảnh thân mật bên nhau thay cho những thắc mắc của cư dân mạng.