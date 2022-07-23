Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má

Sao Việt 23/07/2022 18:19

Trong một đoạn video được đăng tải mới đây, người hâm mộ đã tỏ ra rất thích thú trước sự tương tác đáng yêu của hai chú cháu Quang Linh và “Lôi Con” Matiloi . Trong video, Quang Linh Vlogs đã ngồi ôm và trêu Matiloi được hoa hậu thơm má, anh chàng cũng nói thêm rằng “xin vía nhá”.

Một em bé dễ thương người Angola tên là Matiloi được cư dân mạng Việt gọi là “Lôi con”, cậu bé là một nhân vật gây ấn tượng, thậm chí là một hiện tượng mạng nhờ hành động phũ phàng từ chối nụ hôn của Hoa hậu Thùy Tiên khi nàng hậu đang thực hiện dự án thiện nguyện ở Châu Phi.

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 1
Ảnh: Internet

 

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, “sad boy Châu Phi” Lôi Con đã trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội bởi loạt biểu cảm tiếc nuối, ngơ ngác khi biết cô mà vừa thơm mình cách đây vài ngày lại là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Sau buổi livestream, Lôi Con “ngỡ ngàng, tiếc nuối” còn độc giả thì lại được một phen cười trước sự hài hước, đáng yêu của cậu bé.

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Trong một đoạn video được đăng tải mới đây, sự tương tác đáng yêu của hai chú cháu Quang Linh và Lôi Con tiếp tục làm người hâm mộ đã tỏ ra rất thích thú. Cụ thể, Quang Linh đã ngồi ôm và trêu Matiloi rằng: “Sướng nhá! Được Hoa hậu thơm nhá” khiến cậu bé cười khoái chí. 

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Sau đó Quang Linh đã hỏi Lôi Con rằng Thùy Tiên đã thơm má nào, rồi bất ngờ hôn “chụt” một cái lên má cậu bé. Chàng YouTuber quê Nghệ An còn hài hước thốt lên “Xin vía nhá”. Netizen đang thắc mắc “vía” Quang Linh đang nói là được Hoa hậu thơm hay được Thùy Tiên thơm. Tuy vậy, chỉ với chút thính này, người hâm mộ lại được dịp “đẩy thuyền” ra khơi xa hơn.

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Sau hàng loạt những động thái được cho là “bật đèn xanh” của Thùy Tiên với Quang Linh, nhiều người đã có hy vọng hơn vào “Cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất cả nước”. Lại thêm hành động “xin vía” Lôi Con của Quang Linh, fan cặp đôi Linh-Tiên càng thêm củng cố niềm tin.

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 6
Ảnh: Internet

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Báo Dân Việt, Thùy Tiên đã dành vô vàng những lời khen có cánh dành cho anh chàng Vlogs Quang Linh, nhận xét về tính cách và con người của Quang Linh Vlogs, Thuỳ Tiên cho hay:

"Anh Linh là một người đàn ông rất đàng hoàng, tử tế. Dù còn trẻ tuổi nhưng anh lại là một người sống với lý tưởng rất khác biệt đáng để người khác ngưỡng mộ. Anh Linh luôn quan tâm và vì người khác rất nhiều. Bất cứ ai gặp và tiếp xúc với anh Linh cũng cảm thấy dễ mến, dễ gần". 

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 7
Ảnh: Internet

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 cũng cho hay: “Thời gian qua khi nhận được tình cảm từ khán giả dành cho hai anh em, Tiên cảm thấy may mắn và rất hạnh phúc khi được nhiều người ủng hộ như vậy. Nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng. Bởi nếu như mọi chuyện đi quá xa nhiều người sẽ nghĩ rằng mục đích chính của chuyến đi vừa rồi không phải là thiện nguyện. Tiên rất lo sợ những lời đồn thổi không hay".

“Khi thấy khán giả ghép cặp quá nhiệt tình Tiên cũng mình có đôi chút ngượng ngùng. Nhưng không vì vậy mà khiến hai anh em mất tự nhiên”, nàng hậu nói.

Quang Linh Vlogs xin vía cậu bé “Lôi Con” Châu Phi để được Hoa hậu thơm má - Ảnh 8
Ảnh: Internet

Hai người trẻ đầy nhiệt huyết và lý tưởng đã có cơ hội gặp gỡ và đồng hành cùng nhau trong một dự án đặc biệt. Trong những lần chia sẻ về đối phương trước truyền thông, cả Thuỳ Tiên và Quang Linh đều dành cho nhau sự mến mộ và tình cảm chân thành.

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