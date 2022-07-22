Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi

Sao Việt 22/07/2022 09:26

Kể từ khi cùng Hoa hậu Thùy Tiên thực hiện những dự án thiện nguyện tại Châu Phi, cái tên Quang Linh Vlogs đã trở nên phổ biến khắp các trang mạng xã hội Việt Nam. Thậm chí, dù chỉ mới gia nhập làng "tóp tóp" chưa bao lâu, nhưng lượt Follow đã tăng nhanh chóng mặt, có thể nói đây là thành tích đáng tự hào.

Trong thời gian gần đây, chàng Vlogs Quang Linh đã trở nên nổi tiếng, thế nhưng anh vẫn rất trung thành với phong cách mộc mạc, giản dị, không ồn ào, đu trend hay có bất kỳ động thái nào thể hiện mình là người nổi tiếng. Mới đây, anh còn không ngần ngại từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí, truyền thông - điều mà rất ít thấy YouTuber nổi tiếng làm. Cũng vì vậy nên anh đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi - Ảnh 1

Chàng Vlogs Quang Linh đã trở nên nổi tiếng, thế nhưng anh vẫn rất trung thành với phong cách mộc mạc, giản dị, không ồn ào, đu trend hay có bất kỳ động thái nào thể hiện mình là người nổi tiếng

Ảnh: Internet

Quang Linh Vlogs (tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê ở Nghệ An). Anh chàng là chủ sở hữu kênh YouTube hàng triệu followers với nhiều thông điệp tích cực về văn hoá - tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Chỉ sau một thời gian ngắn tham gia mạng xã hội, cái tên Quang Linh đã nhanh chóng được nhiều công chúng biết đến. Bởi anh chàng là một trong số ít YouTuber hiện nay trung thành với nội dung sạch, nêu cao tính nhân văn. 

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi - Ảnh 2

Quang Linh Vlogs mới đây bị dân mạng "đẩy thuyền" với Hoa hậu Thùy Tiên

Ảnh: Internet

Quang Linh Vlogs mới đây bị dân mạng "đẩy thuyền" với Hoa hậu Thùy Tiên. Sự kết hợp của Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thùy Tiên và Quang Linh có những điểm chung như tính cách thân thiện, hài hước, giản dị và sự thoải mái, chân thật, cả hai kết hợp ăn ý trong những hoạt động từ thiện nên cặp đôi này đã được netizen “để mắt” tới.

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi - Ảnh 3

ZNam YouTuber vừa lập tài khoản “Tóp Tóp” chỉ được 1 tuần nhưng đã thu về hơn 1 triệu người theo dõi, thậm chí livestream cũng có cả trăm nghìn view.

Ảnh: Internet

Mới đây, khi nam YouTuber vừa lập tài khoản “Tóp Tóp” chỉ được 1 tuần nhưng đã thu về hơn 1 triệu người theo dõi, thậm chí livestream cũng có cả trăm nghìn view. Tên tuổi của Quang Linh cũng được giới truyền thông hết mực săn đón. Nhiều nhà báo, phóng viên đã không ngừng liên hệ với anh chàng để phỏng vấn. Tuy nhiên, nam YouTuber lại thẳng thừng từ chối. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến báo chí, đồng thời mong mọi người thông cảm cho mình.

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi - Ảnh 4

Động thái này của Quang Linh đã nhận lại được rất nhiều lời khen từ người dùng mạng

Ảnh: Internet

Động thái này của Quang Linh đã nhận lại được rất nhiều lời khen từ người dùng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc Quang Linh từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông là vì anh chàng đang rất bận rộn với những dự án thiện nguyện bên châu Phi, trong khi lời mời phỏng vấn lại quá nhiều, không thể có đủ thời gian trả lời được hết.

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi - Ảnh 5

Mặc dù không trả lời phỏng vấn với truyền thông, nhưng Quang Linh Vlogs vẫn rất tích cực chia sẻ hành trình ý nghĩa của mình tại châu Phi trên trang cá nhân

Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Quang Linh Vlogs vốn được biết đến là một YouTuber không mấy mặn mà với sự nổi tiếng. Anh chàng chỉ muốn là một người truyền cảm hứng, thông điệp tích cực đến xã hội, cộng đồng thông qua những hành động nhân văn. Điều này cũng có thể thấy rõ qua những nội dung anh truyền tải trên kênh YouTube của mình.

Mặc dù không trả lời phỏng vấn với truyền thông, nhưng Quang Linh Vlogs vẫn rất tích cực chia sẻ hành trình ý nghĩa của mình tại châu Phi trên trang cá nhân. Qua đó, mọi người có thể dõi theo, ủng hộ những hoạt động mà anh chàng Vlog đang thực hiện.

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