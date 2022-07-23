Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được

Gần đây, Minh Tú đã "tái xuất" trở lại trên sóng truyền hình, cô tham gia nhiều show thực tế mới với đủ vai trò khác nhau. Nào là "đồng chí" Minh Tú ở Sao Nhập Ngũ, cố vấn Người Ấy Là Ai 2022 hay HLV của show thực tế Hoa hậu Miss Fitness Vietnam.

Minh Tú được biết đến là nàng siêu mẫu đình đám hiện tại, cô không chỉ nổi tiếng vì sự chuyên nghiệp là sư phụ của vô số nàng Hoa hậu mà còn là nhân vật khá "mặn".

Đặc biệt, cách đây không lâu Minh Tú đã chịu công khai bạn trai và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người ấy với người hâm mộ sau nhiều năm độc thân.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Dẫu là một siêu mẫu đình đám trong showbiz Việt, nhưng cô khá kín trong chuyện đời tư, ít ai biết rằng trong quá khứ nàng siêu mẫu này đã từng "cảm nắng" người đồng giới, thậm chí đến hiện tại cô vẫn không ấn định bản thân phải yêu con trai hay con gái chỉ cần có cảm xúc và ở bên người đó hạnh phúc là được.

Ảnh: Internet

Mới đây, trong chương trình Người ấy là ai, khi nghe nữ chính Hồng Nhung chia sẻ về câu chuyện của mình rằng cô từng quen một cô gái 4 năm nhưng chỉ vì "cảm nắng" chàng trai khác nên cả hai đã chia tay, siêu mẫu Minh Tú đã tiết lộ về một chuyện tình trong quá khứ của mình.

Cụ thể, Hồng Nhung chia sẻ .“Khoảng thời gian mà tụi em lạnh nhạt, bạn đó cũng hỏi và em nói thẳng ra là em cảm nắng người khác rồi. Sau đó cả hai quyết định chia tay. Nhưng dù sao đi nữa em vẫn cảm thấy em và cô gái ấy là một mối quan hệ đẹp giữa thanh xuân của em. Người thứ 3 em cảm nắng là một chàng trai".

Ảnh: Internet

Khi nghe xong Minh Tú cũng tâm sự: "Trường hợp của bạn này đâu đó chị thấy giống giống của chị ngày xưa. Bản thân của Minh Tú đã từng cảm nắng một người đồng giới với mình. Nó rất là phức tạp, em sống rất là cảm xúc nên khi em lớn lên có gặp con trai cũng có gặp con gái rồi mình cũng có những cảm xúc cho bản thân của mình.”

Ảnh: Internet

“Có thể là lúc đó mình bị cảm nắng bởi sự quan tâm chăm sóc của họ dành cho mình. Đến hiện tại em cũng không có quan trọng lắm việc quen con trai hay quen con gái, giàu nghèo hay giới tính gì hoặc xuất thân ra sao tại vì bản thân em cũng không phải người hoàn hảo. Quan trọng với người đó em có cảm xúc, có sự kết nối với họ hay không", nữ siêu mẫu nêu quan điểm của mình.