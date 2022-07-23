Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được

Sao Việt 23/07/2022 15:35

Chia sẻ trong chương trình Người ấy là ai, siêu mẫu Minh Tú thừa nhận bản thân từng “say nắng” người đồng giới trong quá khứ. Cô nhìn nhận tình yêu không có giới hạn, theo quan niệm của nữ siêu mẫu thì yêu con trai hay con gái đều được.

Minh Tú được biết đến là nàng siêu mẫu đình đám hiện tại, cô không chỉ nổi tiếng vì sự chuyên nghiệp là sư phụ của vô số nàng Hoa hậu mà còn là nhân vật khá "mặn". 

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Gần đây, Minh Tú đã "tái xuất" trở lại trên sóng truyền hình, cô tham gia nhiều show thực tế mới với đủ vai trò khác nhau. Nào là "đồng chí" Minh Tú ở Sao Nhập Ngũ, cố vấn Người Ấy Là Ai 2022 hay HLV của show thực tế Hoa hậu Miss Fitness Vietnam. 

Đặc biệt, cách đây không lâu Minh Tú đã chịu công khai bạn trai và có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người ấy với người hâm mộ sau nhiều năm độc thân.

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 2
Ảnh: Internet

 

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 3
Ảnh: Internet

 

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Dẫu là một siêu mẫu đình đám trong showbiz Việt, nhưng cô khá kín trong chuyện đời tư, ít ai biết rằng trong quá khứ nàng siêu mẫu này đã từng "cảm nắng" người đồng giới, thậm chí đến hiện tại cô vẫn không ấn định bản thân phải yêu con trai hay con gái chỉ cần có cảm xúc và ở bên người đó hạnh phúc là được.

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Mới đây, trong chương trình Người ấy là ai, khi nghe nữ chính Hồng Nhung chia sẻ về câu chuyện của mình rằng cô từng quen một cô gái 4 năm nhưng chỉ vì "cảm nắng" chàng trai khác nên cả hai đã chia tay, siêu mẫu Minh Tú đã tiết lộ về một chuyện tình trong quá khứ của mình.

Cụ thể, Hồng Nhung chia sẻ .“Khoảng thời gian mà tụi em lạnh nhạt, bạn đó cũng hỏi và em nói thẳng ra là em cảm nắng người khác rồi. Sau đó cả hai quyết định chia tay. Nhưng dù sao đi nữa em vẫn cảm thấy em và cô gái ấy là một mối quan hệ đẹp giữa thanh xuân của em. Người thứ 3 em cảm nắng là một chàng trai". 

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 6
Ảnh: Internet

Khi nghe xong Minh Tú cũng tâm sự: "Trường hợp của bạn này đâu đó chị thấy giống giống của chị ngày xưa. Bản thân của Minh Tú đã từng cảm nắng một người đồng giới với mình. Nó rất là phức tạp, em sống rất là cảm xúc nên khi em lớn lên có gặp con trai cũng có gặp con gái rồi mình cũng có những cảm xúc cho bản thân của mình.”

Sốc: Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ từng “say nắng” người đồng giới và cho rằng yêu trai hay yêu gái đều được - Ảnh 7
Ảnh: Internet

“Có thể là lúc đó mình bị cảm nắng bởi sự quan tâm chăm sóc của họ dành cho mình. Đến hiện tại em cũng không có quan trọng lắm việc quen con trai hay quen con gái, giàu nghèo hay giới tính gì hoặc xuất thân ra sao tại vì bản thân em cũng không phải người hoàn hảo. Quan trọng với người đó em có cảm xúc, có sự kết nối với họ hay không", nữ siêu mẫu nêu quan điểm của mình.

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi

Động thái mới của Quang Linh Vlogs khi được mời phỏng vấn khiến netizen trầm trồ khen ngợi

Kể từ khi cùng Hoa hậu Thùy Tiên thực hiện những dự án thiện nguyện tại Châu Phi, cái tên Quang Linh Vlogs đã trở nên phổ biến khắp các trang mạng xã hội Việt Nam. Thậm chí, dù chỉ mới gia nhập làng "tóp tóp" chưa bao lâu, nhưng lượt Follow đã tăng nhanh chóng mặt, có thể nói đây là thành tích đáng tự hào.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu mẫu Minh Tú Minh Tú người mẫu Minh Tú Minh Tú yêu người đồng giới siêu mẫu Minh Tú yêu người đồng giới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"