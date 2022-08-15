Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái

Hậu trường 15/08/2022 15:57

Trấn Thành cùng Hari Won vừa thực hiện loạt ảnh mới ngọt ngào trong bộ Hanbok truyền thống Hàn Quốc có thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế với tông màu nhẹ nhàng.

Thời gian gần đây, Hari Won nhiều lần khiến khán giả lo lắng vì công khai mắc bệnh liệt cơ mặt trái và đi bệnh viện thường xuyên. Tuy nhiên, cô tiết lộ căn bệnh của cô đã có tín hiệu khả quan, không còn mất kiểm soát như trước. Bà xã Trấn Thành hiện tích cực điều trị và thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 1

Hari Won công khai bị liệt nửa mặt trái - Ảnh: Internet

 

Mới đây, nhân dịp trung thu sắp đến, Trấn Thành và Hari Won đã thực hiện bộ ảnh mới đầy tình tứ trong bộ hanbok truyền thống Hàn Quốc. Trang phục có thiết kế đơn giản, tinh tế, tông màu trắng hồng nhẹ nhàng được nữ ca sĩ đặt may riêng và mang từ Hàn Quốc về Việt Nam. Cặp đôi tươi cười rạng rỡ khi sánh vai bên nhau và trao cho đối phương ánh mắt đầy hạnh phúc, cử chỉ tình tứ.

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 2
Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 3

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 4
Hari Won và Trấn Thành tình tứ trong trang phục truyền thống Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh, Hari Won đặc biệt gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp trong treo và dịu dàng. Bộ hanbok tông hồng nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng sáng của bà xã Trấn Thành.

Người đẹp trẻ trung và không giấu được vẻ hạnh phúc bên ông xã.

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 5

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 6
Hari Won xinh đẹp rạng rỡ trong bộ trang phục - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Trấn Thành nổi bật với phong thái bảnh bao và nam tính. Nam MC cũng không giấu nổi hạnh phúc khi diện trang phục truyền thống từ quê hương của bà xã mình. Khoảnh khắc này như phần nào đập tan tin đồn hôn nhân lục đục suốt thời gian qua của cặp đôi.

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 7

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái - Ảnh 8
Trấn Thành bảnh bảo, nam tính trong bộ Hanbok - Ảnh: Internet

Hiện tải, Trấn Thành và Hari Won đang tất bật chạy show. Trong khi ông xã Trấn Thành tập trung vào dự án phim điện ảnh được phát hành vào dịp Tết năm sau, bên cạnh đó anh còn góp mặt trong các show truyền hình như "Ca sĩ mặt nạ", "Người ấy là ai". Về phía Hari Won cũng bận rộn cho các vai trò MC show truyền hình "Vote for five", "Nhanh như chớp"... và lên kế hoạch cho dự án mới. Cụ thể, cô đang chuẩn bị một chương trình riêng, sắp ra mắt vào cuối năm nay.

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