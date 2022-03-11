'Tình cũ' của Trấn Thành khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã kém tuổi, gọi chồng bằng danh xưng 'LẠ' khiến hội chị em không khỏi 'ghen tỵ'

Hậu trường 11/03/2022 14:49

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Mai Hồ và chồng Việt kiều kém tuổi Bùi Nam khiến hội chị em không khỏi ghen tị.

Mai Hồ là một trong những diễn viên nữ xinh đẹp và tài năng được rất nhiều khán giả Việt biết đến. Từng được biết là bóng hồng của MC Trấn Thành, tuy nhiên cô và nam nghệ sĩ đa tài đã bất ngờ chia tay sau 2 năm hẹn hò. Hiện tại, cô đang sinh sống ở Đức với ông xã kém 4 tuổi của mình – Bùi Nam và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái. Gần đây, dân tình đã phải xuýt xoa bởi những lời quà đỗi ngọt ngào trong bài đăng mới nhất của Mai Hồ nhân ngày sinh nhật ông xã.

'Tình cũ' của Trấn Thành khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã kém tuổi, gọi chồng bằng danh xưng 'LẠ' khiến hội chị em không khỏi 'ghen tỵ' - Ảnh 1

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Mai Hồ đã chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng “anh xã” Bùi Nam các đây 6 năm, kèm theo đó là một dòng trạng thái hết sức lãng mạn: “Năm ấy chàng 25 tuổi còn năm nay chàng đã tròn 31 nồi bánh chưng… Happy birthday ‘ghế dựa’ của vợ”. Có thể thấy, tình cảm Mai Hồ dành cho chồng rất lớn. Thông qua danh xưng "ghế dựa" cũng đủ thấy người đẹp luôn xem ông xã Bùi Nam là một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống hiện tại của cô. Chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào đậm chất ngôn tình của cả hai vợ chồng, hội chị em vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi ghen tị.

'Tình cũ' của Trấn Thành khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã kém tuổi, gọi chồng bằng danh xưng 'LẠ' khiến hội chị em không khỏi 'ghen tỵ' - Ảnh 2
'Tình cũ' của Trấn Thành khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã kém tuổi, gọi chồng bằng danh xưng 'LẠ' khiến hội chị em không khỏi 'ghen tỵ' - Ảnh 3
'Tình cũ' của Trấn Thành khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã kém tuổi, gọi chồng bằng danh xưng 'LẠ' khiến hội chị em không khỏi 'ghen tỵ' - Ảnh 4
Trên trang cá nhân, Mai Hồ thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào cùng chồng và con gái
 
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Từ khóa:   mai hồ người mẫu Mai Hồ mai hồ và ông xã

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