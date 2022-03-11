Angela Phương Trinh tiết lộ về chuyện dục vọng, khẳng định 5 năm qua đã không còn "thiết tha" nhờ bí quyết này

Hậu trường 11/03/2022 14:21

Những chia sẻ của Angela Phương Trinh về chuyện "tình dục" của bản thân trong 5 năm qua khiến công chúng ngỡ ngàng.

 

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh trở lại làm cái tên liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội sau thời gian dài "ở ẩn". Không chỉ gây ồn ào với chuyện tình yêu 6 ngày cùng với Cao Thái Sơn, nữ diễn viên còn thường xuyên gây chú ý với loạt hình ảnh khoe nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng của mình. 

Angela Phương Trinh tiết lộ về chuyện dục vọng, khẳng định 5 năm qua đã không còn 'thiết tha' nhờ bí quyết này - Ảnh 1

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh tiếp tục có những chia sẻ gây chú ý, lần này, người đẹp thậm chí còn thoải mái nói về chuyện "dục vọng" của bản thân. Angela Phương Trinh tiết lộ 3 điều mình theo đuổi trong thời gian hạn chế hoạt động showbiz và khẳng định 5 năm qua bản thân đã không còn dục vọng.

"Trường chay, nghe pháp và thể thao là 3 điều giúp Trinh không bị ràng buộc bởi ái dục. Người khỏe nhẹ, không bị mất khí lực, sức khỏe và thời gian. Nhẹ tênh, thoải mái và sung sướng vô cùng khi 5 năm không còn gợn chút nào về nhu cầu tình dục. Nhờ vậy nên thần sắc, body luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Ế như Trinh cũng có lợi phải không mọi người?" - Angela Phương Trinh chia sẻ. 

Angela Phương Trinh tiết lộ về chuyện dục vọng, khẳng định 5 năm qua đã không còn 'thiết tha' nhờ bí quyết này - Ảnh 2

Tiết lộ bất ngờ từ Angela Phương Trinh lập tức khiến dân tình ngỡ ngàng và bàn luận xôn xao. Bên cạnh những lời khen thân hình đẹp của nữ diễn viên, nhiều dân tình cũng không quên nhắc về chuyện tình 6 ngày đầy ồn ào vừa qua giữa cô và Cao Thái Sơn. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định bản thân đã "rung động" trước Cao Thái Sơn nên đã quyết định tìm hiểu nhau. 

Angela Phương Trinh là một trong những nữ diễn viên giữ vững phong độ tên tuổi từ thời điểm còn bé cho đến lớn. Nữ diễn viên ghi dấu ấn từ khi còn nhỏ tuổi với các bộ phim như Người Mẹ Nhí, Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai... Với diễn xuất tự nhiên, Angela Phương Trinh hứa hẹn trở thành cái tên triển vọng của làng giải trí Việt.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm khiến nữ diễn viên sau đó bắt đầu vướng vào hàng loạt ồn ào, từ những phát ngôn gây sốc cho đến lối ăn mặc hở hang, phản cảm,... Angela Phương Trinh trở thành "nữ hoàng thị phi" của showbiz Việt và nhận về nhiều chỉ trích của khán giả. 

Angela Phương Trinh tiết lộ về chuyện dục vọng, khẳng định 5 năm qua đã không còn 'thiết tha' nhờ bí quyết này - Ảnh 3

 

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Angela Phương Trinh không còn xuất hiện và tham gia các hoạt động nghệ thuật nữa, thay vào đó, nữ diễn viên chọn lối sống lặng lẽ hơn trong màu áo phật tử, chuyên tâm vào những khóa tu, ăn chay niệm Phật và mang tình yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Đầu năm 2020, "bà mẹ nhí" tiết lộ đã phát nguyện ăn chay trọn đời.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh bỗng lại trở thành cái tên gây ồn ào showbiz bởi chuyện tình chóng vánh với Cao Thái Sơn. Chỉ sau 6 ngày tìm hiểu, nữ diễn viên cho biết sẽ dừng lại và chỉ coi đàn anh là "tri kỷ".

Angela Phương Trinh tiết lộ về chuyện dục vọng, khẳng định 5 năm qua đã không còn 'thiết tha' nhờ bí quyết này - Ảnh 4

 

"Và sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống, à thì ra hai anh Trinh nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng" - Angela Phương Trinh chia sẻ.

 

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Từ khóa:   Angela Phương Trinh tình dục Angela Phương Trinh bỏ dục vọng

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