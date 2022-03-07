Sau nhiều năm ăn chay trường, Angela Phương Trinh khiến dân tình "tá hỏa" với màn khoe thân "vạm vỡ" như đàn ông, chuyện gì xảy ra?

Màn khoe vóc dáng đô con, lực lưỡng như đàn ông của Angela Phương Trinh khiến dân tình có phần "hoảng", không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cô nàng sau thời gian ăn chay trường và hậu chia tay Cao Thái Sơn.

Từng là "nữ hoàng scandal" của showbiz Việt với hàng loạt phát ngôn gây sốc cùng lối ăn mặc quyến rũ, gợi cảm quá đà, tuy nhiên, những năm trở lại đây, Angela Phương Trinh bất ngờ chọn cách rời xa showbiz và sống bình lặng. Suốt nhiều năm qua, cô nàng luôn chia sẻ những triết lý sống lành mạnh và tu tập, ăn chay trường.

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, vừa qua, Angela Phương Trinh tiếp tục gây náo loạn showbiz bằng cuộc tình 6 ngày chóng vánh với Cao Thái Sơn. Sau loạt ồn ào, nữ diễn viên những ngày qua liên tục chia sẻ những khoảnh khắc khoe thân hình của mình. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh thường xuyên cập nhật những bức ảnh tập luyện, khoe đường cong nóng bỏng.

Angela Phương Trinh khiến dân tình phát hoảng với vóc dáng đô con, lực lưỡng. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, trong hình ảnh mới nhất được Angela Phương Trinh, dân tình phải "tá hóa" với vóc dáng quá khác lạ của nữ diễn viên. Chia sẻ bức hình khoe vóc dáng tại phòng tập cùng huấn luyện viên thể hình, Angela Phương Trinh để lộ rõ vòng 2 ngấn múi cùng vòng 3 quá cỡ khiến cô nàng trông vô cùng đô con, lực lưỡng.

Bên dưới bình luận, nhiều netizen để nhận nhận xét rằng vóc dáng của Angela Phương Trinh quá giống đàn ông, không có sự cân đối và mất đi sự nữ tính, vóc dáng nuột nà trước đó của mình. N,hiều người cũng để lại thắc mắc không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô nàng sau khoảng thời gian ăn chay trường và yêu chóng vánh với Cao Thái Sơn hay cô nàng đang tích cực luyện tập để trở lại showbiz Việt với hình ảnh mới?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-nam-an-chay-truong-angela-phuong-trinh-khien-dan-tinh-ta-hoa-voi-man-khoe-than-vam-vo-nhu-dan-ong-chuyen-gi-xay-ra-454022.html