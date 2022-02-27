Angela Phương Trinh chia tay Cao Thái Sơn sau 6 ngày tìm hiểu, đàng trai phản hồi gì?

Hậu trường 27/02/2022 09:42

Chỉ mới tuyên bố yêu nhau, kết hôn, sinh con rầm rộ MXH chưa đến đầy 1 tuần, Angela Phương Trinh bất ngờ thông báo chỉ xem Cao Thái Sơn là “tri kỷ”. Trước màn “quay xe” của nữ diễn viên, nam ca sĩ cũng đã có phản hồi.

 Thông tin gây bão MXH về showbiz Việt suốt 1 tuần qua có lẽ chính là chuyện tình của cặp đôi Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn khi tối 20/2, cả hai bất ngờ đăng tải clip cầu hôn và hứa hẹn sinh con với nhau. Thông tin cả hai xác nhận đang yêu nhau khiến dân tình "ngơ ngác, bật ngửa", tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 tuần, cô nàng thị phi của showbiz Việt tiếp tục khiến dân tình "ngỡ ngàng" hơn khi tuyên bố "dừng yêu" và chỉ xem Cao Thái Sơn là "tri kỷ". 

Angela Phương Trinh chia tay Cao Thái Sơn sau 6 ngày tìm hiểu, đàng trai phản hồi gì? - Ảnh 1

Nói về chuyện tình "chóng vánh" nhất showbiz Việt khi mới yêu nhau được 6 ngày, Angela Phương Trinh chia sẻ: "Mấy ngày qua hình ảnh của Trinh và anh trai đồng nghiệp Cao Thái Sơn có những buổi hẹn hò ấm áp cùng người thân và gia đình của anh, đã cho Trinh một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết sau mấy năm Trinh chưa từng có một cuộc hẹn riêng cho mình, cảm ơn anh và gia đình vì điều đó.

Hạnh phúc là do duyên. Ăn đời ở kiếp lại là nợ. Và sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống, à thì ra hai anh em của Trinh nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng".

Angela Phương Trinh chia tay Cao Thái Sơn sau 6 ngày tìm hiểu, đàng trai phản hồi gì? - Ảnh 2
Cặp đôi tình tứ, lãng mạn chia sẻ liên tục về nhau trên MXH trong 6 ngày yêu nhau. (Ảnh FBNV)

Sau tuyên bố của Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn cũng lên tiếng bày tỏ nỗi lòng. Theo đó, nam ca sĩ để lại bình luận dưới bài đăng của nữ diễn viên: "Anh trân trọng những gì em đang bước đi. Chúng mình sẽ tu tập để bớt ồn ào lại nhé".

Sau tuyên bố của cả hai, cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm trước màn yêu như chong chóng quay cặp đôi này. Dẫu vướng phải nhiều nghi vấn khi nhiều khán giả khá "nghi ngờ" trước chuyện tình cảm của Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn, tuy nhiên, động thái yêu rồi chia tay chóng vánh của cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngán ngẩm, dân tình hoài nghi cho rằng cặp đôi đang cố tình tạo "chiêu trò" để PR bản thân.

Angela Phương Trinh chia tay Cao Thái Sơn sau 6 ngày tìm hiểu, đàng trai phản hồi gì? - Ảnh 3

Về phía Angela Phương Trinh, sau khi thông báo trên, nữ diễn viên Mùi ngò gai cho biết cô vẫn thần tượng, quan tâm nam ca sĩ.

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