Cách xưng hô "lạ" của Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn khiến netizen nghi đã thành "mẹ bỉm sữa"?

Gọi nhau với danh xưng như cặp vợ chồng đã có con, Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn khiến dân tình bán tín bán nghi, đặt ra nhiều thắc mắc.

Một trong những cặp đôi đang "làm mưa làm gió" những ngày qua chắc chắn không ai khác ngoài cặp Cao Thái Sơn của Angela Phương Trinh. Vốn tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí trong cả hai, người thì dính tin đồn yêu đồng giới, người thì ăn chay, chuyên tâm tu tập, còn từng tuyên bố bỏ dục vọng, thì nay lại bất ngờ công bố yêu nhau. Từ khi công khai chuyện yêu nhau, Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn liên tục thể hiện sự đắm say dành cho nhau trên mạng xã hội. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ gu người yêu hiện tại của cô giống với Cao Thái Sơn và dành cho nam ca sĩ nhiều lời ngôn tình. Về phía Cao Thái Sơn, nam ca sĩ cũng gắn thẻ nửa kia trên mọi mặt trận và tỏ tình nồng nhiệt đến cô nàng.

Tuy nhiên, mới đây, màn tương tác giữa cả hai khiến dân tình đặt thắc mắc liệu cả hai đã "có con chung". Theo đó, sau khi được Angela Phương Trinh tỏ tình trong một bài đăng, Cao Thái Sơn đã để lại bình luận khá ngọt ngào: "Anh chỉ biết nói rằng: em đẹp lắm. Từ mai chỉ post hình tu tập thôi nhé mẹ của nó". Đáp lại, nữ diễn viên cũng thoải mái khi gọi Cao Thái Sơn là "bố nó": "Mẹ nhớ rồi, yêu bố nó lắm". Cách xưng hô của cặp đôi nhanh chóng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, bởi cách gọi nhau giống như bố mẹ bỉm sữa này khiến dân tình đặt giả thiết cả hai đang tìm hiểu hay đã có con với nhau luôn rồi. Trước đó, Angela Phương Trinh cũng đã đặt tên cho con đầu lòng trong tương lai.

Có thể nói, Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn là cặp đôi đầu tiên của showbiz dù đã công khai yêu nhau trên mọi mặt trận nhưng vẫn khiến dân tình phải nghi hoặc liệu cả hai có thực sự hẹn hò, hay còn có ẩn tình gì đó đằng sau. Tuy nhiên, mặc cho nhiều nghi vấn, cặp đôi vẫn đang vô cùng mặn nồng với nhau trên MXH, còn chuyện đằng sau ra sao có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ. Trước đó, trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh xác nhận việc hẹn hò với Cao Thái Sơn qua dòng trạng thái: "Trinh ăn chay trường suốt 5 năm và cũng trong 5 năm đó, Trinh không hề yêu đương hay đi quá giới hạn với ai. Có lẽ việc ăn chay đã hỗ trợ rất nhiều, giúp Trinh thông suốt, nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng duyên là của trời cho. Nếu gặp người thương mình, hiếu thảo với cha mẹ, Trinh vẫn có thể yêu một lần nữa. Chuyện đó cũng bình thường mà. Trinh và anh Sơn đang chính thức tìm hiểu. Cả hai thấy tâm đầu ý hợp ở nhiều mặt" - cô xác nhận.

Nathan Lee 'dọa' bóc trần sự thật động trời, Cao Thái Sơn quyết chơi 'tất tay' để bảo vệ Angela Phương Trinh: 'Ai muốn phốt, anh hốt tất cả cho em' Sau khi công khai yêu đương, thậm chí là cầu hôn Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn nhận về vô số thị phi. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "nhắc khéo" từ Nathan Lee. Tuy nhiên có lẽ cặp đôi "mới nhú" của Showbiz Việt chẳng mấy bận tâm.

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