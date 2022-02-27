Nathan Lee có động thái mỉa mai cực gắt trước màn "yêu 6 ngày rồi chia tay" của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh

Hậu trường 27/02/2022 15:33

Trước màn "quay xe" cực gắt của Angela Phương Trinh khi cho biết chỉ coi Cao Thái Sơn là "tri kỷ" sau 6 ngày yêu, dân tình lập tức đổ dồn sự chú ý vào động thái của Nathan Lee.

 Mới đây, Angela Phương Trinh khiến cộng đồng mạng phải "ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa" khi tuyên bố "chia tay" Cao Thái Sơn chỉ sau 6 ngày yêu đương chóng vánh. Vừa mấy hôm trước còn tag nhau trên mọi mặt trận với đủ những câu ngôn tình, nay nữ diễn viên cho biết chỉ coi Cao Thái Sơn là người bạn tri kỷ. 

Hạnh phúc là do duyên. Ăn đời ở kiếp lại là nợ. Và sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống, à thì ra hai anh em của Trinh nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng" - Angela Phương Trinh viết trên trang cá nhân. 

Nathan Lee có động thái mỉa mai cực gắt trước màn 'yêu 6 ngày rồi chia tay' của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh 1

Trước thông báo này của Angela Phương Trinh, Nathan Lee - "đối thủ không đội trời chung" của Cao Thái Sơn đã ngay lập tức lên tiếng mỉa mai. Anh đăng tải bức ảnh của mình lên trang cá nhân cùng dòng chú thích: “Cười”. Tuy không nói rõ, nhưng cư dân mạng cũng đoán được anh đang muốn mỉa mai ai.

Nathan Lee có động thái mỉa mai cực gắt trước màn 'yêu 6 ngày rồi chia tay' của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh 2

Đặc biệt, phía dưới phần bình luận, Nathan Lee còn nhắc lại một câu nói mà Cao Thái Sơn nói với Angela Phương Trinh nhưng viết sai chính tả, anh chàng còn nhắc đến chuyện "bản quyền các ca khúc" mà Cao Thái Sơn đã bị anh mua trước đó và gay gắt gọi nam ca sĩ là "cô bé lật lọng".

Nathan Lee có động thái mỉa mai cực gắt trước màn 'yêu 6 ngày rồi chia tay' của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh 3

Nam ca sĩ chế giễu vì Cao Thái Sơn viết không đúng chính tả: “Anh trân trọng những zì (gì) em bước đi" là cái gì vậy? Và mỉa mai chuyện tiền bản quyền các ca khúc của Cao Thái Sơn: "Nghe có giống: "Tớ luôn ủng hộ cậu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung" không? Ngày hôm sau: "Không trả 2 đồng nào cho 2 chữ "bạn bè" này và những bài hát ấy cả". Ok bé gái lật lọng" - Nathan Lee viết.

Trước đó, Nathan Lee và Cao Thái Sơn vướng vào nhiều ồn ào khiến cả hai dường như "không đội trời chung" suốt thời gian qua. Đỉnh điểm là khi nam ca sĩ bị Nathan Lee "thâu tóm" mua bản quyền rất nhiều ca khúc đình đám của Cao Thái Sơn.

Nathan Lee có động thái mỉa mai cực gắt trước màn 'yêu 6 ngày rồi chia tay' của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh 4

Về phía Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn, cặp đôi hiện đang phải nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Chỉ sau 6 ngày yêu đương mặn nồng, việc cặp đôi tuyên bố chỉ xem nhau là "tri kỷ" được nhiều khán giả nhận xét là "lố bịch", "chiêu trò để đánh bóng tên tuổi"... 

Angela Phương Trinh chia tay Cao Thái Sơn sau 6 ngày tìm hiểu, đàng trai phản hồi gì?

Angela Phương Trinh chia tay Cao Thái Sơn sau 6 ngày tìm hiểu, đàng trai phản hồi gì?

Chỉ mới tuyên bố yêu nhau, kết hôn, sinh con rầm rộ MXH chưa đến đầy 1 tuần, Angela Phương Trinh bất ngờ thông báo chỉ xem Cao Thái Sơn là “tri kỷ”. Trước màn “quay xe” của nữ diễn viên, nam ca sĩ cũng đã có phản hồi.

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Từ khóa:   Angela Phương Trinh Cao Thái Sơn Nathan Lee

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