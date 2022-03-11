Á hậu Kiều Loan chạm mặt bạn trai tin đồn tại buổi ra mắt MV mới, người đẹp phản ứng thế nào?

Phản ứng của Á hậu Kiều Loan khi chạm mặt bạn trai tin đồn ngay tại sự kiện ra mắt khiến nhiều fan bất ngờ.

Tối 10/3, tại TPHCM, Á hậu Kiều Loan chính thức ra mắt MV "Thích hay là yêu còn chưa biết". Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước ngoặt của nàng á hậu đa tài ở vai trò ca sỹ với sự đầu tư và định hướng nghiêm túc ngay từ đầu cho sự nghiệp.

Không thể phủ nhận rằng nhan sắc Kiều Loan ngày càng thăng hạng theo cấp số nhân, từ visual đến body đều lột xác thấy rõ. Chính nàng hậu đã thừa nhận có can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình. Ngoài tài năng, Á hậu Kiều Loan còn gây chú ý khi từng vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái.

Sự kiện ra mắt MV mới thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Trong sự kiện, Á hậu Kiều Loan bất ngờ chạm mặt bạn trai tin đồn trên thảm đỏ.

Cụ thể, biểu cảm của cô nàng có vẻ dè dặt và ngại ngùng khi gặp gỡ bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái - người đang vướng vào tin đồn hẹn hò Á hậu Kiều Loan. Thậm chí, hai người còn tránh tiếp xúc gần hết mức có thể.

Mặc dù cô nàng chưa từng lên tiếng về bạn trai tin đồn, nhưng netizen vẫn đặt ra nghi vấn về câu chuyện yêu đương của nàng hậu. Thực hư ra sao thì có lẽ phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

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