Á hậu Kiều Loan chạm mặt bạn trai tin đồn tại buổi ra mắt MV mới, người đẹp phản ứng thế nào?

Hậu trường 11/03/2022 14:09

Phản ứng của Á hậu Kiều Loan khi chạm mặt bạn trai tin đồn ngay tại sự kiện ra mắt khiến nhiều fan bất ngờ.

Tối 10/3, tại TPHCM, Á hậu Kiều Loan chính thức ra mắt MV "Thích hay là yêu còn chưa biết". Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước ngoặt của nàng á hậu đa tài ở vai trò ca sỹ với sự đầu tư và định hướng nghiêm túc ngay từ đầu cho sự nghiệp.

Á hậu Kiều Loan chạm mặt bạn trai tin đồn tại buổi ra mắt MV mới, người đẹp phản ứng thế nào? - Ảnh 1

Không thể phủ nhận rằng nhan sắc Kiều Loan ngày càng thăng hạng theo cấp số nhân, từ visual đến body đều lột xác thấy rõ. Chính nàng hậu đã thừa nhận có can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình. Ngoài tài năng, Á hậu Kiều Loan còn gây chú ý khi từng vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái.

Á hậu Kiều Loan chạm mặt bạn trai tin đồn tại buổi ra mắt MV mới, người đẹp phản ứng thế nào? - Ảnh 2

Sự kiện ra mắt MV mới thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Trong sự kiện, Á hậu Kiều Loan bất ngờ chạm mặt bạn trai tin đồn trên thảm đỏ.

Á hậu Kiều Loan chạm mặt bạn trai tin đồn tại buổi ra mắt MV mới, người đẹp phản ứng thế nào? - Ảnh 3

Cụ thể, biểu cảm của cô nàng có vẻ dè dặt và ngại ngùng khi gặp gỡ bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái - người đang vướng vào tin đồn hẹn hò Á hậu Kiều Loan. Thậm chí, hai người còn tránh tiếp xúc gần hết mức có thể. 

Á hậu Kiều Loan chạm mặt bạn trai tin đồn tại buổi ra mắt MV mới, người đẹp phản ứng thế nào? - Ảnh 4

Mặc dù cô nàng chưa từng lên tiếng về bạn trai tin đồn, nhưng netizen vẫn đặt ra nghi vấn về câu chuyện yêu đương của nàng hậu. Thực hư ra sao thì có lẽ phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo mượn lời Diệp Lâm Anh, ám chỉ việc bị chồng cũ "cắm sừng" đến 5 lần?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo mượn lời Diệp Lâm Anh, ám chỉ việc bị chồng cũ "cắm sừng" đến 5 lần?

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tiếp tục có nhiều chia sẻ đáng chú ý hậu ồn ào ly hôn chồng đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiều Loan lona kiều loan Á hậu Kiều Loan

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?