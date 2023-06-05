Thủy Tiên đáp trả 'sắc bén' khi bị mắng không biết nhục:'Có sai đâu mà phải nhục?'

Hậu trường 05/06/2023 09:58

Thủy Tiên có động thái đáp trả thẳng mặt khi bị anti-fan "đá xéo" gay gắt.

Sau ồn ào từ thiện ở miền Trung, mọi động thái của Thủy Tiên đều được công chúng quan tâm đông đảo. Thậm chí, thỉnh thoảng cư dân mạng vẫn đào lại những phát ngôn cũ rồi so sánh với hành động hiện tại của nữ ca sĩ. Từ kết quả thu được, cộng đồng mạng luôn dậy sóng về những gì có liên quan đến giọng ca này. 

Thủy Tiên đáp trả 'sắc bén' khi bị mắng không biết nhục:'Có sai đâu mà phải nhục?' - Ảnh 1
Thủy Tiên vẫn luôn là cái tên gây tranh cãi sau ồn ào về chuyến từ thiện miền Trung. 

Thủy Tiên thường xuyên bị anti fan công kích với những từ ngữ khó nghe và rất vô lí. Điển hình như mới đây nhất, cô bị một cư dân mạng mỉa mai rằng: "Mặt không biết nhục, comment chửi nhiều hơn".

Thủy Tiên đáp trả 'sắc bén' khi bị mắng không biết nhục:'Có sai đâu mà phải nhục?' - Ảnh 2
Đứng trước lời mỉa mai của cư dân mạng, Thủy Tiên không ngại đáp trả. 

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Chửi người là do cách hành xử thiếu văn hoá của các bạn mà, các bạn chửi người dù không có một chứng cứ hay luật pháp nào chứng minh các bạn đúng mà các bạn chửi hoài mà không tự ngại, tự nhục thì thôi chứ việc gì mà mình phải nhục dùm các bạn nhỉ? Mình có làm gì sai đâu mà phải nhục? Riêng mình làm đúng được pháp luật công nhận, thì dù các bạn có chửi mấy mình cũng ngẩng cao đầu mà sống vui vẻ thôi nè".

Thủy Tiên đáp trả 'sắc bén' khi bị mắng không biết nhục:'Có sai đâu mà phải nhục?' - Ảnh 3
Thủy Tiên phản pháo anti-fan, cô khẳng định bản thân không làm gì sai. 

Trước đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên vướng phải loạt ồn ào khi đi cứu trợ, từ thiện. Dù đã sao kê chi tiết và rõ ràng nhưng đến tận thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng vẫn còn tranh cãi về việc làm từ thiện của nữ ca sĩ.

Thủy Tiên đáp trả 'sắc bén' khi bị mắng không biết nhục:'Có sai đâu mà phải nhục?' - Ảnh 4
Thủy Tiên vẫn không ngừng bị chỉ trích vì chuyến từ thiện cách đây 3 năm.

Sau thời gian im ắng vì ồn ào từ thiện, Thủy Tiên đang dần trở lại hoạt động nghệ thuật và tham gia các sự kiện giải trí. Trước đó cô từng chia sẻ về việc phải chịu áp lực cũng như mất công việc sau chuyến từ thiện miền Trung gây ồn ào 3 năm trước. Dù vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã tiến hành sao kê, đồng thời mời luật sư vào cuộc để lấy lại danh dự bản thân. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa thể lấy lại lòng tin và thiện cảm từ người hâm mộ.

Thủy Tiên đáp trả 'sắc bén' khi bị mắng không biết nhục:'Có sai đâu mà phải nhục?' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật.
Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước

Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước

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