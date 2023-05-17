NÓNG: Chính quyền tỉnh Quảng Bình lên tiếng về vụ ca sĩ Thủy Tiên 'hô 5 triệu đồng nhưng phát 3 triệu'

Ông Nguyễn Văn Lân - Trưởng thôn Hà Sơn ngày 17/5 cho biết, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đến hỗ trợ cho người dân bị lũ lụt tại thôn này vào tối 31/12/2020. Thời điểm này có 65 hộ dân địa phương được nhận hỗ trợ với số tiền 5 triệu đồng/hộ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, những thông tin lùm xùm kể trên có liên quan đến buổi trao tiền hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do lũ lụt tại thôn Hà Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

"Tôi cũng chưa rõ những lùm xùm mới đây của ca sĩ Thủy Tiên, tuy nhiên trong buổi hỗ trợ tiền của Thủy Tiên cho người dân thôn tôi vào cuối năm 2020 thì có việc một vài người nhận thiếu tiền, nhưng sau đó đoàn đã trao đủ. Mỗi hộ nhận 5 triệu đồng, không ai thiếu cả", ông Lân thông tin.

Ông Lân cũng xác nhận, trong đêm ca sĩ Thủy Tiên trao tiền, có một số hộ chưa nhận đủ 5 triệu đồng. Tuy nhiên ngay sau khi kết thúc buổi trao tiền, những hộ này ngỏ lời tới đoàn của Thủy Tiên, sau khi xác minh, nữ ca sĩ đã trao đủ số tiền 5 triệu đồng cho những hộ bị thiếu.

Nữ ca sĩ cho rằng những video "đã qua cắt ghép" về việc cô đếm thiếu tiền cứu trợ bà con miền Trung

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Quảng Sơn cho hay, trong trận lũ năm 2020, có khoảng 130 hộ dân thuộc 2 thôn Hà Sơn và Thọ Hạ được nhận tiền từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên. Trong đó, tại thôn Hà Sơn, mỗi hộ nhận 5 triệu đồng, thôn Thọ Hạ mỗi hộ 10 triệu đồng.

"Ở thôn Hà Sơn, đoàn hỗ trợ 65 hộ, mỗi hộ 5 triệu, có 2-3 hộ nhận thiếu tiền, nhưng sau đó đã được bù đủ. Ngoài danh sách 65 hộ này, đoàn của Thủy Tiên cũng có hỗ trợ thêm cho khoảng 4 hộ chịu thiệt hại khác nữa", ông Mai Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn cho hay.

Trước đó, vào chiều 16/5, Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ bài đăng dài, giải thích về những video lan truyền trên mạng xã hội nghi ngờ cô ăn chặn tiền từ thiện hồi tháng 10/2020.

Ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng cho rằng những video "đã qua cắt ghép" về việc cô đếm thiếu tiền cứu trợ bà con miền Trung. Cụ thể, có những video ghi lại cảnh ca sĩ tuyên bố "hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng" cho người dân tại một xã thuộc huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vào đêm 31/10/2020. Song, cô lại phát tiền không đồng đều, có người nhiều, có người ít, có lần chỉ đưa 6 tờ 500 nghìn đồng (tương đương 3 triệu đồng) cho bà con.

Thủy Tiên phát tiền cho bà con huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tối 31/10/2020

Về những tranh cãi này, Thủy Tiên lên tiếng giải thích: "Hôm đó tôi thức từ 4h sáng để đi phát tiền cho bà con, tận 8-9h đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, buổi tối đi đường xa rất mệt. Tôi cũng chỉ là người bình thường, khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con. Tuy nhiên bà con nào đếm lại tiền bị thiếu đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương. Khi phát xong, tôi xác nhận lại với lãnh đạo địa phương và bà con thì tôi bù lại cho đủ".

Thủy Tiên cho biết những người dân được nhận dư số tiền 5 triệu đồng đều trả lại. Còn những người nhận thiếu tiền cũng đều nán lại chờ lấy đủ tiền. Cô thừa nhận sơ sót khi đếm thiếu nhưng khẳng định sau đó đã bù tiền đủ cho bà con. Ca sĩ dẫn lại video từng phát trực tiếp vào tối 31/10/2020 để làm dẫn chứng cho rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội là cố tình "ngó lơ" phần cô bù tiền để cắt ghép sai sự thật.

"Tôi biết nói ra cũng không thay đổi được gì, ai không tin thì họ cứ không tin, nhưng tôi nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ", Thủy Tiên chia sẻ thêm.

Bài đăng của Thủy Tiên lập tức nhận được sự chú ý của dân mạng. Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ lên tiếng về tranh cãi "5 triệu đồng nhưng chỉ đưa 6 tờ 500 nghìn đồng" âm ỉ nhiều năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ nữ ca sĩ, vẫn có nhiều tranh luận trái chiều.