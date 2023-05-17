Giữa lúc ồn ào 'phát thiếu tiền từ thiện' chưa lắng, Thủy Tiên tiếp tục 'thanh minh' về chuyện ăn chay trường nhưng khen thịt ngon

Thủy Tiên có chia sẻ mới trên mạng xã hội về chuyện ăn uống hoặc sinh hoạt đời thường thì bên dưới bình luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đồng thời, dân tình cho rằng từng có phát ngôn ăn chay trường nhưng lại liên tục nấu thịt, cá và thưởng thức ngon lành.

Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ về chuyện ăn uống hoặc sinh hoạt đời thường thì bên dưới bình luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đáng nói nhất phải kể đến việc Thuỷ Tiên bị dân tình cho rằng từng có phát ngôn ăn chay trường nhưng lại liên tục nấu thịt, cá và thưởng thức ngon lành. Thậm chí, một vài khoảnh khắc Thuỷ Tiên khen món thịt ngon khi tham dự chương trình thực tế cũng liên tục bị "đào" lại và bình luận với từ ngữ không hay. Mới đây nhất, một cư dân mạng đã có câu hỏi thẳng vấn đề này và được Thuỷ Tiên trực tiếp đáp trả. Cụ thể, về việc bị nói ăn chay trường nhưng lại khen thịt ngon, vợ Công Vinh đính chính: "Mình chưa bao giờ nói rằng mình ăn chay trường cả, bạn lấy thông tin đó từ đâu ra ạ?".

Thuỷ Tiên trầm trồ vì món thịt nướng khi đi show thực tế của Trường Giang bị dân tình lan truyền với mục đích mỉa mai Trước đó, Thuỷ Tiên từng tham dự một buổi giao lưu và cho biết mẹ ruột ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Vì thế, lúc mang thai Thuỷ Tiên, mẹ nữ ca sĩ đã thường xuyên đọc kinh và ăn chay nên bản thân cô ăn chay trong bụng mẹ. Tuy nhiên, qua những clip và hình ảnh Thuỷ Tiên chia sẻ thì có thể nhận ra khi lớn lên cô vẫn ăn thịt cá như những người bình thường. Vì thế, người ăn chay trường là mẹ Thuỷ Tiên chứ không phải nữ ca sĩ. Thuỷ Tiên từng chia sẻ về mẹ: "Mẹ ăn chay trường 46 năm nay lại tu hành sống tiết kiệm nên em lo cho mẹ thì không có tốn bao nhiêu cả. Cứ 1-2 ngày là mẹ than giùm người ta rồi bắt em gửi tiền mà nhiều khi cuối tháng nhìn số tiền em cũng choáng váng với mẹ em".

Thuỷ Tiên lần đầu đính chính chưa từng phát ngôn bản thân là người ăn chay trường Gần đây, vào ngày 16/5, Thủy Tiên lên tiếng giải thích việc phát thiếu tiền trong chuyến từ thiện tại miền Trung từ năm 2020. Sự việc diễn ra ngày 31/10/2020 tại Quảng Trị nhưng đến nay vẫn gây bàn tán, nhiều khán giả thậm chí thắc mắc dưới các bài viết của nữ ca sĩ. Thủy Tiên giải thích ngày đó cô thức từ 4h sáng để đi phát tiền cho bà con. Đến 21h, cô chưa được nghỉ ngơi ăn uống. Việc phát tiền từ thiện lại diễn ra buổi tối sau quá trình đi lại đường xá xa xôi, mệt mỏi. Do đó, nữ ca sĩ bị quá sức nên không tránh khỏi sơ sót và nhầm lẫn cho vài người dân. “Tuy nhiên, bà con nào đếm lại mà thấy thiếu tiền đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương. Chờ đến khi phát xong, tôi cũng xác nhận lại với lãnh đạo địa phương để đền bù cho bà con. Nếu đếm dư, người dân trả lại, còn thiếu, mọi người cũng nán lại đợi để lấy đủ tiền”, Thủy Tiên chia sẻ. Buổi phát tiền gây tranh luận của Thủy Tiên tại Quảng Trị Thủy Tiên cũng cung cấp đoạn livestream dài hơn 18 phút được ghi vào tối 31/10/2020. Nữ ca sĩ khẳng định ở phút thứ 13, cô đã đưa thêm tiền cho những người dân bị thiếu trước sự xác nhận của lãnh đạo, công an địa phương tại điểm phát. Tuy nhiên, những đoạn video trên mạng xã hội cắt ghép nội dung dẫn đến hiểu lầm và lan truyền thông tin sai sự thật. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do cô quyết định lên tiếng: “Tiên biết giờ có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Ai không tin cứ không tin, nhưng tôi nghĩ những người đang theo dõi sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện từ phía Tiên”.

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