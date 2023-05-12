Lan Khuê và Thủy Tiên 'chạm trán' sau drama bản quyền Miss Universe, thái độ của hai nàng hậu khiến netizen bất ngờ!

Gần đây, Lan Khuê, Á hậu Thuỷ Tiên đã có dịp hội ngộ khi cùng được mời làm giám khảo cho một cuộc thi hoa khôi của trường Đại học ở Cần Thơ. Xuất hiện tại cuộc thi, Lan Khuê diện trang phục tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man của mình. Còn á hậu Thuỷ Tiên lại chọn đầm đen sang trọng và quyến rũ khoe vòng 1 gợi cảm.

Hai hoa hậu vui vẻ đứng cạnh nhau, thậm chí còn đu trend Tiktok

Đây là lần thứ hai Á hậu Thuỷ Tiên và Lan Khuê cùng làm giám khảo tại cuộc thi sắc đẹp. Có thể thấy dù vừa qua có rất nhiều tin đồn thất thiệt xảy ra với hai mỹ nữ nhưng Lan Khuê và Thủy Tiên vẫn rất hào nhã với nhau. Cả hai có những tương tác cực kì vui vẻ khi ngồi cạnh nhau.