Lan Khuê và Thủy Tiên 'chạm trán' sau drama bản quyền Miss Universe, thái độ của hai nàng hậu khiến netizen bất ngờ!

Thủy Tiên và Lan Khuê đụng mặt tại một sự kiện, thái độ ra sao khiến netizen chú ý?
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Gần đây, Lan Khuê, Á hậu Thuỷ Tiên đã có dịp hội ngộ khi cùng được mời làm giám khảo cho một cuộc thi hoa khôi của trường Đại học ở Cần Thơ. Xuất hiện tại cuộc thi, Lan Khuê diện trang phục tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man của mình. Còn á hậu Thuỷ Tiên lại chọn đầm đen sang trọng và quyến rũ khoe vòng 1 gợi cảm.
Đây là lần thứ hai Á hậu Thuỷ Tiên và Lan Khuê cùng làm giám khảo tại cuộc thi sắc đẹp. Có thể thấy dù vừa qua có rất nhiều tin đồn thất thiệt xảy ra với hai mỹ nữ nhưng Lan Khuê và Thủy Tiên vẫn rất hào nhã với nhau. Cả hai có những tương tác cực kì vui vẻ khi ngồi cạnh nhau.
Không những thế, Á hậu Thuỷ Tiên và Lan Khuê cùng dàn mỹ nhân cũng 'đu trend' để chứng tỏ mối quan hệ vẫn tốt đẹp khiến fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ. Trước đó, lùm xùm về tên gọi cũng như quyền cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe giữa công ty quản lý Thuỷ Tiên và Lan Khuê từng gây xôn xao cộng đồng sắc đẹp.
Đến sau cùng, hai bên không thể đi đến thống nhất khiến Á hậu Thảo Nhi mất đi cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023. Cho đến hiện tại, phía đơn vị nắm giữ bản quyền mới vẫn chưa công bố người đẹp nào sẽ tham gia Miss Universe 2023.
Tuy nhiên, động thái vui vẻ, hòa nhã của cả hai tại cuộc thi được cộng đồng mạng khen ngợi. Nhiều netizen cho rằng việc Thủy Tiên và Lan Khuê giữ thái độ chuyên nghiệp là điều cần thiết, nhất là khi họ đang cùng hoạt động trong một lĩnh vực và khó tránh khỏi việc gặp gỡ, làm việc cùng nhau.