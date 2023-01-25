Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào

Hậu trường 25/01/2023 08:55

Trong ảnh gia đình mà chồng Lan Khuê chia sẻ mới đây có sự xuất hiện có bố chồng quyền lực đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Từng là người đẹp đình đám trong dàn mỹ nhân Vbiz nhưng hiện tại Lan Khuê đã tạm gác lại các hoạt động showbiz, trở thành mẹ hiền dâu thảo chính hiệu. Thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện trong một số bộ hình thời trang hoặc vài sự kiện của bạn bè thân quen.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông xã của Lan Khuê là doanh nhân Tuấn John đã gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người: "Chúc mừng Tết Nguyên Đán đến tất cả các bạn trên toàn thế giới! Chúc các bạn, gia đình và các công ty những điều tốt đẹp nhất! Không có gì ngoài tình yêu, sự thịnh vượng, sức khỏe và bình an trong Mèo/Thỏ 2023 trở đi".

Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào - Ảnh 1
Lan Khuê xuất hiện cùng bố chồng và anh em nhà chồng trong ảnh chụp gia đình trong ngày Tết.

Đáng chú ý, không chỉ tổ ấm của nam doanh nhân và Lan Khuê, cha anh và anh em trong nhà cũng xuất hiện trong khung hình.

Sự hiện diện của bố chồng Lan Khuê thu hút sự chú ý đặc biệt. Kể từ đám cưới của vợ chồng Lan Khuê vào năm 2018, đây là lần hiếm hoi người đàn ông quyền lực này xuất hiện trên mạng xã hội.

Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào - Ảnh 2

Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào - Ảnh 3
Lần gần nhất công chúng thấy ông là vào đám cưới hai con vào năm 2018.

Dễ dàng nhận ra quý tử nhà Lan Khuê được ông nội rất cưng chiều. Trong ảnh, cha Tuấn John bế cháu nội Connor - quý tử đầu lòng của cặp đôi đình đám Vbiz. Ông nở nụ cười rạng rỡ cùng con cháu thực hiện tấm hình lưu niệm đầu xuân. Chỉ qua khoảnh khắc đời thường như thế này cũng đã chứng minh được quý tử nhà hào môn của Lan Khuê được mọi người trong gia đình nuông chiều và yêu thương như thế nào.

Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào - Ảnh 4
Trong một bức ảnh chụp cùng ông xã, mẹ chồng và em chồng, Lan Khuê thoải mái khoác tay lên vai của mẹ chồng đầy tình cảm. Chỉ điều này cũng có thể thấy, tình cảm của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và mẹ chồng rất thân thiết, gần gũi. 

Siêu mẫu Lan Khuê từng gây xôn xao khi kết hôn vào đầu tháng 10/2018 cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn sau một năm hẹn hò. Chồng của người đẹp sinh năm 1987 là con cháu của một gia đình bề thế, giàu có ở TP.HCM và cũng là người kế thừa truyền thống kinh doanh của gia đình.

Cuối năm 2019, Hoa khôi Áo dài 2014 hạ sinh quý tử đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Connor. Nhóc tỳ xuất hiện khiến hôn nhân của cặp đôi thêm viên mãn.

Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào - Ảnh 5

Bố chồng giàu có và quyền lực của Lan Khuê hiếm hoi lộ diện trong ảnh gia đình, chỉ một chi tiết biết ngay sự cưng chiều cháu nội thế nào - Ảnh 6
Tổ ấm của Lan Khuê.

Dù khá kín tiếng, ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư hay thể hiện những trạng thái trên mạng xã hội nhưng Lan Khuê hay chia sẻ hình ảnh của mình trong những bộ đồ thời trang sành điệu, những món đồ hàng hiệu xa xỉ... nên khiến nhiều người đồn đoán về cuộc sống trong nhung lụa của cô. 

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