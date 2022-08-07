Chồng Lan Khuê đăng ảnh du lịch cùng gia đình, mọi sự chú ý "đổ dồn" vào quý tử gia tộc nghìn tỷ

Mới đây, ông xã của Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn đã đăng tải loạt ảnh gia đình nhỏ cùng đi du lịch tại Singapore. Đáng chú ý hơn cả, cư dân mạng đã dành sự quan tâm đặc biệt tới nhóc tỳ Connor trong các khung hình.

Nếu như Lan Khuê luôn úp úp mở mở những khoảnh khắc về "cục vàng" thì John Tuấn Nguyễn lại rất thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai lên mạng xã hội.

Sắp tròn 3 tuổi, quý tử nhà Lan Khuê sở hữu làn da trắng và đường nét kháu khỉnh, lanh lợi và có gương mặt. Connor được cho là thừa hưởng đường nét của cả bố lẫn mẹ, song mang phần nhiều nét giống với người bố doanh nhân nổi tiếng. Nhiều người cho rằng Connor "sinh ra ở vạch đích", khi là con trai của một doanh nhân thành đạt, xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng giàu có ở Việt Nam.

Những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình trong hành trình du hí Singapore.

Lan Khuê cùng John Tuấn Nguyễn (Tuấn John) làm đám cưới tháng 10/2018, sống chung với gia đình chồng trong một biệt thự tại TP HCM. Tháng 11/2019, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đặt tên Connor. Trong suốt quá trình mang thai, người đẹp dừng hoạt động showbiz. Thi thoảng cô tham gia một số sự kiện do bạn bè tổ chức hoặc làm từ thiện.