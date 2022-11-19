Quý tử nhà Lan Khuê mới lên 3 đã 'khó tính' không cho mẹ gọi là em bé

Tuy mới 3 tuổi nhưng con trai Lan Khuê và ông xã doanh nhân đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán.

Sau thời gian giấu kín mặt con trai, Lan Khuê đã cởi mở hơn khi chia sẻ về quý tử trên mạng xã hội. Bé Connor từ khi chào đời đã được xem là một trong những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" bật nhất Vbiz. Không những luôn được bố mẹ kề cận, cậu bé còn tận hưởng mọi thú vui chuẩn rich kid từ lúc mới lọt lòng.

Mới đây, Lan Khuê tiết lộ sự thay đổi cực cá tính của nhóc tì dù chỉ mới lên ba tuổi. Theo nàng siêu mẫu, con trai chỉ thích gọi tên và không cho mọi người đính kèm chữ "bé" phía trước: "Connor lớn rồi. Connor không cho mọi người gọi là "bé", "em bé", "cục cưng", "khỉ con" nữa. Connor bắt mọi người phải gọi là Connor. Chỉ Connor thôi, không được thêm cũng không được bớt 1 chữ". Lan Khuê chia sẻ sự thay đổi của con trai khi lên 3 tuổi Từ chia sẻ của nàng Hoa khôi, có thể phần nào hình dung quý tử nhà cô có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và bắt đầu bộc lộ những suy nghĩ riêng. Trước đó, nhóc tì cũng tự tin thể hiện sự tư duy trong lúc chơi thể thao cùng bố hay khi ngồi vẽ cùng mẹ. Cậu bé như được thừa hưởng hết tố chất lẫn nét đẹp của cả bố lẫn mẹ của mình.

Lan Khuê cũng từng khoe nhóc tỳ đã biết tự tay phối trang phục đến trường theo phong cách phối màu sắc khá bắt mắt. Quý tử nhà hào môn được dự đoán sẽ là soái ca "rất gì và này nọ" trong tương lai cho mà xem. Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn kết hôn vào năm 2018. Đến cuối năm 2019, Hoa khôi Lan Khuê chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng là bé trai, được đặt tên thân mật là Connor. Từ khi kết hôn và làm mẹ bỉm, Lan Khuê hạn chế xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng, người đẹp vẫn giữ sức hút bởi thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường khi về làm dâu hào môn. Lan Khuê chăm chỉ nấu ăn, tự tay làm thức ăn dặm cho con trai. Dù công việc bận rộn nhưng chồng doanh nhân của Lan Khuê vẫn dành thời gian phụ giúp vợ chăm sóc nhóc tỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-tu-nha-lan-khue-moi-len-3-da-kho-tinh-khong-cho-me-goi-la-em-be-526659.html