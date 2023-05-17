Dân mạng phản ứng cực 'gắt' trước lời giải thích việc đếm nhầm tiền từ thiện của Thủy Tiên: 'Có thể nhầm 1-2 tờ chứ sao có thể nhầm hẳn 4 tờ'

Mới đây nhất, ca sĩ Thủy Tiên (vợ cầu thủ Công Vinh) bất ngờ lên tiếng về những đoạn clip đếm thiếu tiền trong đợt từ thiện miền Trung.

Vào năm 2021, ca sĩ Thủy Tiên cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác của Vbiz bất ngờ bị gọi tên trong trào lưu "sao kê" và ăn chặn tiền thiện nguyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, ca sĩ Thủy Tiên đã từng ra ngân hàng sao kê và công bố với công chúng. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn liên tục gọi tên cô với các đoạn clip quay lại cảnh phát tiền từ thiện cứu trợ miền Trung. Sau thời gian mọi chuyện tạm lắng, mới đây nhất, ca sĩ Thủy Tiên (vợ cầu thủ Công Vinh) bất ngờ lên tiếng về những đoạn clip đếm thiếu tiền nói trên. Cụ thể, Thủy Tiên cho biết, dù đã livestream rõ ràng giải thích, tuy nhiên nhiều người cố tình cắt ghép và bỏ đi đoạn sau để lan truyền sai sự thật vụ việc.

Bài đăng của Thủy Tiên Đồng thời, Thủy Tiên còn cho biết do thời gian cứu trợ miền Trung phải di chuyển đường xa nên không tránh khỏi mệt nhọc. Vì vậy, chuyện cô đã phát nhầm và dẫn đến việc sai sót là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Thủy Tiên đã phát lại đầy đủ cho bà con và có sự xác nhận của ủy ban lãnh đạo địa phương. Cuối bài đăng, Thủy Tiên còn gắn đường dẫn đến những đoạn livestream được phát sóng trước đó để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân.

Cô đưa ra một clip livestream full để lí giải rõ vụ việc Những giải thích của Thủy Tiên ngay khi đăng tải đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người vẫn cho rằng, nữ ca sĩ đang cố biện minh cho hành động của mình vì việc đếm số tiền 5 triệu đồng với 10 tờ 500.000 đồng sẽ rất khác với việc chỉ dừng lại ở 6 tờ tiền 500.000 đồng. Một cư dân mạng nói: "Có thể nhầm 1-2 tờ chứ sao có thể nhầm hẳn 4 tờ". Không chỉ vậy, nhiều người còn chỉ trích thái độ "khó ở" của Thủy Tiên khi làm từ thiện. Dân tình phản ứng 'gắt' dưới bài giải thích của Thủy Tiên Trước đó, cuối năm 2020, Thủy Tiên đi đến nhiều địa điểm chịu thiệt hại nặng ở miền Trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình để phát tiền cứu trợ. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Tuy nhiên sau một thời gian, nhiều khán giả bất ngờ "quay xe" khi nghi ngờ về số tiền cô nhận được từ các nhà hảo tâm để đi cứu trợ. Cuối năm 2020, Thủy Tiên đi đến nhiều địa điểm chịu thiệt hại nặng ở miền Trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình để phát tiền cứu trợ Tháng 9/2021, Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh ra ngân hàng sao kê tài khoản khi bị tố ăn chặn tiền từ thiện. Dù đã sao kê chi tiết và rõ ràng nhưng đến hiện tại, cộng đồng mạng vẫn còn tranh cãi về việc đi từ thiện của nữ ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-phan-ung-cuc-gat-truoc-loi-giai-thich-viec-em-nham-tien-tu-thien-cua-thuy-tien-co-the-nham-1-2-to-chu-sao-co-the-nham-han-4-to-582865.html