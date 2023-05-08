Nữ ca sĩ Thủy Tiên từng được nhiều người biết đến câu chuyện yêu thương động vật bằng cách cho kiến ''hoang'' ăn đường. Tuy nhiên gần đây, cô lại gây tranh cãi khi đã phá cả tổ yến.

Mới đây, chủ nhân bản HIT ''Ngôi nhà hạnh phúc'' Thủy Tiên đã chia sẻ clip ghi lại quá trình lấy tổ yến và chế biến để quảng cáo sản phẩm cho mẹ ruột. Tuy nhiên, chỉ sau vào phút đăng tải cô nàng đã nhận về nhiều ''gạch đá'' và mỉa mai từ của cộng đồng mạng, nhiều bình luận cho rằng hành động hiện tại của cô trái với những phát ngôn trước đó. Cụ thể dân tình đã đào lại video do ông xã Lê Công Vinh quay lại lúc cô nàng đang cho kiến ăn đường, không muốn phá tổ của chúng nhưng nay lại lấy tổ yến để bán? Lý do khiến cô nàng vướng phải ồn ào là do đăng tải khoảnh khắc sơ chế tổ yến Giữa lúc làn sóng dư luận đang cao trào, cộng đồng mạng mỉa mai nữ ca sĩ bằng những từ ngữ tiêu cực, ca sĩ Thuỷ Tiên liền lên tiếng giải thích rõ. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định chỉ khai thác tổ sau khi chim yến sinh con và bay đi, thời gian thu hoạch lâu hơn bình thường.

Sở dĩ dư luận dậy sóng vì Thủy Tiên được biết đến với hình tượng yêu động vật và cho kiến ăn Thuỷ Tiên cho rằng việc gia đình cô thu hoạch tổ yến là "không có vấn đề gì cả". Vợ Công Vinh nhấn mạnh: "Mẹ mình ăn chay trường 47 năm rồi nên hiểu nhân quả hơn ai hết. Khi nói lời ác nào ra với người khác cũng nên suy nghĩ bạn nhé". Đồng thời, Thuỷ Tiên còn gửi lời cảm ơn khi dân mạng bênh vực và khuyên cô nên mặc kệ thị phi trong showbiz. Cô ca sĩ có tấm lòng nhân ái, cô tham gia vào hoạt động từ thiện miền Trung vào năm 2020 Có thể nói nữ ca sĩ được người hâm mộ biết đến với sự lương thiện, tích cực làm thiện nguyện và thương yêu động vật. Cô nàng gây được thiện cảm mạnh mẽ nhờ clip quay của ông xã Công Vinh khi đang cho kiến ăn và nói rằng kiến cũng giống như người vậy, tuy những cục đường có chút xíu đối với chúng ta nhưng là cả gia tài với với đàn kiến.

Nữ ca sĩ Thủy Tiên được công chúng yêu mến và biết đến nhiều hơn nhờ vào những hoạt đồng thiện nguyện mà hai vợ chồng đã từng làm. Chính tính cách yêu thương động vật và sự hiền lành của cô đã giúp con gái của mình là bé Gạo có tính cách khá giống mẹ. Cô thường xuyên dạy dỗ con gái mình phải sống yêu thương, chan hòa với mọi thứ xung quanh kể cả những điều nhỏ bé nhất. Nữ ca sĩ từng chia sẻ khoảnh khắc cô con gái cho cún con ăn rất vui vẻ, cô bé cũng yêu động vật giống mẹ Trên trang cá nhân của Thủy Tiên đã đăng tải bức ảnh Bánh Gạo đang cho chú chó nhỏ một miếng ăn khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng không giấu nổi sự xúc động chia sẻ: "Nhìn Gạo nhảy cẫng lên cười hạnh phúc khi cho con chó đói ngoài đường miếng ăn chợt nghĩ, trong con người mình có rất nhiều hạt giống tốt và xấu, mình nuôi dưỡng tưới nước quan tâm chăm sóc cho hạt giống nào thì mình sẽ nhận đựơc cái đó. Nuôi dưỡng lòng yêu thương, chia sẽ thì sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc, nuôi dưỡng sự ích kỉ, ghen ghét, ham muốn thì sẽ nhận được sự thù hận mệt mỏi''. Giờ đây cô nàng đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình có cùng chồng Lê Công Vinh và bé Gạo.

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