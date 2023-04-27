Sau loạt ồn ào, Thủy Tiên xuất hiện rạng ngời cùng 'tiểu công chúa' 10 tuổi, chiều cao nhóc tỳ khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa

Thừa hưởng gen trội của bố mẹ, con gái Thủy Tiên cao lớn phổng phao khiến dân tình bất ngờ.
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Mới đây, Thủy Tiên gây chú ý khi hiếm hoi chia sẻ ảnh con gái với khán giả. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm rộng rãi, lộ diện tươi tắn tại nhà. Trong khi đó, bé Bánh Gạo quay mặt về phía mẹ để tránh lộ diện mạo như mọi khi. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn đính kèm ảnh con gái cách đây gần 1 năm và so sánh sự thay đổi về chiều cao của cô bé.
Có thể thấy, dù chỉ mới 10 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà vợ chồng Công Vinh sở hữu chiều cao vượt trội. Khi đứng cạnh Thủy Tiên, bé Bánh Gạo đã cao sắp bằng mẹ. Trước sự phát triển của con, Thủy Tiên vừa tự hào vừa hài hước chia sẻ: 'Nàng ấy cao gần bằng mẹ rồi. Kiểu này vài năm nữa là cao hơn mẹ luôn đó. Ông chồng mình lần nào cũng nói con cao là nhờ gen ổng, ở đâu ra'.
Thủy Tiên và Công Vinh đã hơn một thập kỷ bên nhau. Cả hai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên con gái Bánh Gạo. Năm nay cô bé 10 tuổi và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng bố mẹ. Thủy Tiên và Công Vinh cũng giấu kín diện mạo của con gái trước công chúng. Khi đăng ảnh gia đình, nữ ca sĩ khéo léo chọn góc chụp không lộ mặt hoặc sẽ che chắn kỹ lưỡng. Khi được hỏi về chuyện khi nào mới chia sẻ công khai về Bánh Gạo, Thủy Tiên cho biết khi nào sự xuất hiện của con gái có ích cho xã hội sẽ đăng hình rõ mặt của con lên.
Nói về việc giấu kín diện mạo con gái, Thuỷ Tiên từng chia sẻ rằng nếu Bánh Gạo nổi tiếng, được biết đến sớm thì sẽ nghĩ mình là trung tâm của thế giới, hành xử như một bà hoàng. Vì vậy, cô quyết định giấu mặt con và mong muốn Bánh Gạo phát triển một cách tự nhiên như bao đứa trẻ khác. Ngoài ra, Công Vinh - Thủy Tiên cũng không muốn Bánh Gạo trở thành mục tiêu của anti-fan, “anh hùng bàn phím” vốn luôn tìm cách “dìm hàng” hai vợ chồng anh.