Sau loạt ồn ào, Thủy Tiên xuất hiện rạng ngời cùng 'tiểu công chúa' 10 tuổi, chiều cao nhóc tỳ khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa

Mới đây, Thủy Tiên gây chú ý khi hiếm hoi chia sẻ ảnh con gái với khán giả. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm rộng rãi, lộ diện tươi tắn tại nhà. Trong khi đó, bé Bánh Gạo quay mặt về phía mẹ để tránh lộ diện mạo như mọi khi. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn đính kèm ảnh con gái cách đây gần 1 năm và so sánh sự thay đổi về chiều cao của cô bé.

Bài đăng của nữ ca sĩ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Thủy Tiên còn đính kèm ảnh con gái cách đây gần 1 năm và so sánh sự thay đổi về chiều cao của cô bé - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù chỉ mới 10 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà vợ chồng Công Vinh sở hữu chiều cao vượt trội. Khi đứng cạnh Thủy Tiên, bé Bánh Gạo đã cao sắp bằng mẹ. Trước sự phát triển của con, Thủy Tiên vừa tự hào vừa hài hước chia sẻ: 'Nàng ấy cao gần bằng mẹ rồi. Kiểu này vài năm nữa là cao hơn mẹ luôn đó. Ông chồng mình lần nào cũng nói con cao là nhờ gen ổng, ở đâu ra'.